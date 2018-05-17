Лестница в небо: куда и зачем вознесся Христос

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Алексей Михеев. Один из самых древних христианских праздников, Вознесение Господне, каждый год собирает в Иерусалиме, на вершине Елеонской горы, множество людей. Место, откуда Христос вознесся на небо, сегодня принадлежит мусульманам, но раз в год они позволяют христианам провести здесь праздничную службу.
Гора со следом Бога
После сильного землетрясения в 1836 году православные греки, католики и армяне вместе восстановили здание, однако армяне захотели построить рядом и свой монастырь. Его начали возводить, но в ответ на обращение императора Николая I власти Османской империи повелели "все нововведения истребить и разрушить, чтобы места сии остались приступными для поклонения для всех народов".
Внутри часовни находится одна из самых почитаемых русскими паломниками палестинских святынь — "стопочка", отпечаток следа Иисуса Христа.
"Случайность сходства тут, по крайней мере для меня, немыслима", — в свое время подчеркивал легендарный глава Русской духовной миссии архимандрит Антонин (Капустин). Отпечаток другой ноги Спасителя мусульмане высекли из скалы и перенесли в мечеть Аль-Акса, где он хранится и поныне.
Стопа Спасителя обращена на север, поэтому русские паломники давно решили, что "Он возносился на небо с лицом, обращенным к северу, к России, и, возносясь, благословлял ее". Изображениями отпечатка ноги Христа в XIX веке монахини расположенного поблизости русского Вознесенского Елеонского монастыря благословляли всех гостей обители.
Серьезное посольство
Христианское мировоззрение утверждает, что весь этот мир — только образ иного мира, маленький уголок бесконечности. Истинное бытие — не то, которое мы ощущаем в нашем чувственном опыте. Все видимое — лишь тень истинного бытия.
"Христос больше не присутствует здесь так, как после Своего Воскресения, но все Его "полномочия" переданы людям, верящим в Него и живущим с Ним. Это резкое повышение ответственности и есть главная тема праздника Вознесения. Христиане призваны отойти от детского отношения к Богу как к папе, которому всегда можно пожаловаться, и научиться отвечать за все, что происходит в мире. В наших руках все инструменты, нам все передано", — утверждает священник.
Stairway to Heaven
На Руси в этот день было принято готовить особое угощение — лесенки, символизировавшие путь Господа на небеса. Так называли пироги, начиненные луком и украшенные перекладинами из теста. До сих пор их можно увидеть на праздник в украинских верующих семьях.
О том, что главная цель христианина с тех пор — помнить про этот мост, говорит и московский врач-реаниматолог иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Он считает Вознесение Христово уникальным шансом "прорваться к небесам", который Господь дал каждому, и находит аналогии среди животного мира для тех, кто не хочет им воспользоваться.
"Вот есть всем прекрасное животное свинья, но, к сожалению, созданное так, что не может поднять голову к небу. Так устроены ее шейные позвонки — она смотрит либо вперед, либо вниз. Господь дал нам вечную жизнь, но и мы можем ее провести, постоянно глядя вниз и думая о мирском. И вот Он зримо для нас уходит на небо, показывая нам, что и мы можем подняться к Нему. Однако решать, делать это или продолжать смотреть вниз, только нам", — улыбается священник.