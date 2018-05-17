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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Лестница в небо: куда и зачем вознесся Христос

08:0017.05.2018
(обновлено: 08:13 17.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ храме Христа Спасителя. Архивное фотоВ храме Христа Спасителя. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Алексей Михеев.  Один из самых древних христианских праздников, Вознесение Господне, каждый год собирает в Иерусалиме, на вершине Елеонской горы, множество людей. Место, откуда Христос вознесся на небо, сегодня принадлежит мусульманам, но раз в год они позволяют христианам провести здесь праздничную службу.

Гора со следом Бога

Сломанный христианский крест в католической церкви в Диабали
© AFP 2018 / Issouf Sanogo
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Небольшую часовню тут построили еще крестоносцы. Султан Саладин, захвативший Иерусалим в 1187 году, ее не тронул, наоборот — видя великое множество христиан, приходивших сюда, повелел возвести рядом мечеть для мусульман, которые почитали Иисуса как пророка.

После сильного землетрясения в 1836 году православные греки, католики и армяне вместе восстановили здание, однако армяне захотели построить рядом и свой монастырь. Его начали возводить, но в ответ на обращение императора Николая I власти Османской империи повелели "все нововведения истребить и разрушить, чтобы места сии остались приступными для поклонения для всех народов".

Внутри часовни находится одна из самых почитаемых русскими паломниками палестинских святынь — "стопочка", отпечаток следа Иисуса Христа.

"Случайность сходства тут, по крайней мере для меня, немыслима", — в свое время подчеркивал легендарный глава Русской духовной миссии архимандрит Антонин (Капустин). Отпечаток другой ноги Спасителя мусульмане высекли из скалы и перенесли в мечеть Аль-Акса, где он хранится и поныне.

Стопа Спасителя обращена на север, поэтому русские паломники давно решили, что "Он возносился на небо с лицом, обращенным к северу, к России, и, возносясь, благословлял ее". Изображениями отпечатка ноги Христа в XIX веке монахини расположенного поблизости русского Вознесенского Елеонского монастыря благословляли всех гостей обители.

Серьезное посольство

Изображение Иисуса Христа. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Христианство — очень взрослая религия. В ней Бог дает человеку абсолютную свободу. Можно сказать, что с момента Вознесения верующие в Христа представляют собой Его в этом мире. Они не просто люди, а своего рода дипломатическая миссия, посольство во враждебном государстве, которое обладает совершенно уникальными преференциями и иммунитетом", — рассказывает доцент Московской духовной академии, известный проповедник и богослов протоиерей Павел Великанов.

Христианское мировоззрение утверждает, что весь этот мир — только образ иного мира, маленький уголок бесконечности. Истинное бытие — не то, которое мы ощущаем в нашем чувственном опыте. Все видимое — лишь тень истинного бытия.

"Христос больше не присутствует здесь так, как после Своего Воскресения, но все Его "полномочия" переданы людям, верящим в Него и живущим с Ним. Это резкое повышение ответственности и есть главная тема праздника Вознесения. Христиане призваны отойти от детского отношения к Богу как к папе, которому всегда можно пожаловаться, и научиться отвечать за все, что происходит в мире. В наших руках все инструменты, нам все передано", — утверждает священник.

Stairway to Heaven

На Руси в этот день было принято готовить особое угощение — лесенки, символизировавшие путь Господа на небеса. Так называли пироги, начиненные луком и украшенные перекладинами из теста. До сих пор их можно увидеть на праздник в украинских верующих семьях.

Библия и деньги
© Depositphotos / slonikyakut
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"Власть смерти и греха, разрыв между человеком и Богом — все Христос преодолел Своими крестной смертью и Воскресением. Все дыры заштопаны, и даже мост в Его Царство построен, но пойдем мы по нему или будем скулить на берегу о том, что у нас все плохо, — вопрос нам самим. Никто силком туда нас не поведет", — заключает отец Павел.

О том, что главная цель христианина с тех пор — помнить про этот мост, говорит и московский врач-реаниматолог иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Он считает Вознесение Христово уникальным шансом "прорваться к небесам", который Господь дал каждому, и находит аналогии среди животного мира для тех, кто не хочет им воспользоваться.

"Вот есть всем прекрасное животное свинья, но, к сожалению, созданное так, что не может поднять голову к небу. Так устроены ее шейные позвонки — она смотрит либо вперед, либо вниз. Господь дал нам вечную жизнь, но и мы можем ее провести, постоянно глядя вниз и думая о мирском. И вот Он зримо для нас уходит на небо, показывая нам, что и мы можем подняться к Нему. Однако решать, делать это или продолжать смотреть вниз, только нам", — улыбается священник.

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