С закатом солнца 15 мая у мусульман начался священный месяц Рамадан. Об особенностях лунного календаря и соблюдении поста в XXI веке в мегаполисе в эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости Наталии Федотовой рассказал председатель Духовного управления мусульман г. Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

- Ильдар-хазрат, ежегодно мусульмане разных стран встречают священный месяц поста Рамадан (по лунному календарю) в разные дни григорианского календаря, по которому живет светский мир. Когда в этом году Рамадан начинается в России?

— Согласно богословскому заключению ученых Совета улемов Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России, месяц Рамадан в этом году наступает с заходом солнца 15 мая. Первым днем поста считается 16 мая, когда верующие начинают воздерживаться от еды и питья до захода солнца. Последним днем поста в этом году станет 14 июня, а Ураза-байрам – праздник разговения — мусульмане отметят 15 июня.

Действительно, в вопросе наступления месяца Рамадан существует несколько подходов. При одном подходе решающим фактором выступает появление на небе новой луны в каком-то уголке мира. При другом — засвидетельствование новолуния в своей местности. В третьем случае берутся за основу астрономические расчеты, так как использование современных достижений науки позволяет с более высокой точностью определить появление луны заблаговременно.

Из-за разности подходов в отдельных регионах могут начинать пост с разницей буквально в один день. Во избежание разногласий верующие в вопросе даты начала поста ориентируются на местное духовное управление, религиозного руководителя.

- Какие из предписаний Рамадана даны Кораном и Сунной и их следует строго выполнять, а какие, скажем, можно пересмотреть, учитывая активный ритм современной жизни, большие нагрузки?

— Пост в месяц Рамадан является обязательным столпом религиозной практики в исламе: "О те, которые уверовали! Пост является для вас таким же обязательным предписанием, как и для тех, кто был до вас. Возможно, вы будете богобоязненными. Пост продолжается считанные дни. А кто из вас будет болен или окажется в пути, тот [пусть] перенесет пост на другие дни. Те же, кто не сможет восполнить его в другие дни [по причине старческой немощности или неизлечимой болезни], должны накормить бедняка. Кто сделает больше [чем накормит бедняка], то это лучше для него самого. Но если вы будете поститься [например, путник, которого не затруднит пост в пути], это — наилучшее для вас, если бы вы только знали!" (Св. Коран, 2:183-184).

Человек, пропустивший один день поста в месяц Рамадан, пусть даже будет поститься все последующие дни, не сможет восполнить ту награду, которая дается Всевышним за соблюдение заповеди.

В религии ислам все предписания направлены на принесение пользы человеку, как духовной, так и физической.

- В чем же польза поста?

— Она многогранна. Пост полезен в духовном и социальном плане, а также с точки зрения медицины. Оздоровление организма — богоугодное дело. Постящийся человек становится богобоязненным, исполняет то, что повелевает Всевышний, отказывается от запретного. Тем самым постящийся обеспечивает себе благополучие в этой жизни и в вечной.

Пост вырабатывает силу воли, приучает к преодолению трудностей, отказу от порочных привычек и страстей. В период поста человек учится контролировать себя. При этом постящийся осознает милость Всевышнего к нему, ибо, ощутив голод и жажду, а затем утолив их, понимает, насколько милостив Господь. Одновременно происходит побуждение к благодеянию в отношении бедняков и нуждающихся: острее осознается их обездоленность, изыскивается возможность оказать им посильную помощь.

Пост — это не диета, но вместе с намерением поклонения Всевышнему человек может иметь конкретное и измеримое намерение скинуть лишние килограммы и оздоровиться.

Пост — это очищение организма, вслед за которым проявляются другие положительные эффекты, такие как похудение, оздоровление организма, избавление от определенных заболеваний и омоложение. Кроме того, пост может принести огромную пользу при изменении образа жизни и питания, отказе от вредных привычек.

- Но все ли могут выдержать пост в суете современной жизни?

— При современном темпе жизни пост, на первый взгляд, может показаться затруднительным. Одним из частых страхов является длинный световой день в летний период времени, когда пост длится около 20 часов и лишь 3-4 часа отводятся на пополнение жизненных сил. Как показывает практика, верующим успешно удается преодолеть психологический и физический дискомфорт в первые дни поста — он, пост, необычайно легок в это благословенное время. В крайнем случае учеными оговаривается возможность разговляться по мекканскому времени либо пользоваться расписанием поста ближайшей местности, где умеренная продолжительность дня (начинать следует по времени своей местности).

Ислам — это легкость, а Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей, как неоднократно говорится в Коране и Сунне.

Послабления относительно поста касаются путников и больных.

Если есть проблемы со здоровьем (здесь важно посоветоваться с врачом) или реальная угроза жизни, пост в таком случае искупается так называемой фидьей-садакой. Это установленный размер суточного питания в денежном или продуктовом эквиваленте. Совет улемов ДУМ РФ в 2018 году определил, что фидья-садака составляет минимум 250 рублей и увеличивается в зависимости от дневного рациона человека. Средства за каждый день поста, пропущенный по уважительной причине, отдаются на пропитание нуждающимся лично или через соответствующие организации.

- Получается, все сложности уже разобраны улемами и пересматривать в предписаниях поста ничего не нужно?

— Пересмотреть нужно не предписания Всевышнего — они мудры и неизменны на все времена, а образ жизни верующего в течение года. Это и физическая активность, и периодическая практика поста, и спорт, и здоровое питание, и, конечно же, отказ от вредных привычек. Тогда пост окажется легким, необременительным, комфортным, заряжающим хорошим настроением и, что важнее всего, — дарующим довольство Всевышнего.

- Что делать, если в Рамадан из благих побуждений попил воды или дал напиться другому, или что-то съел, поддавшись на уговоры близких?

— Бывает и так, что окружающие — родственники, друзья — проявляют свою заботу тем, что переживают за самочувствие постящегося, уговаривая прервать пост. Если нет угрозы для жизни, то нужно проявить самодисциплину и не поддаваться на эти уговоры.

Если во время поста вода или пища были приняты по забывчивости, нужно продолжить пост, а если по причине ухудшения здоровья, то необходимо после окончания Рамадана восполнить этот день.

- Что нужно делать в Рамадан, помимо воздержания от пищи и питья? Например, мусульмане Египта спорят, надо ли украшать дома, улицы в связи с праздничным настроением или лучше потратить деньги на благотворительность?

— Для мусульман месяц Рамадан — это праздник длиною в месяц. Радостная атмосфера, украшение убранства дома, гостеприимство только приветствуются и являются своего рода благими делами, так как дарят хорошее настроение, облегчают пост и подают пример другим в его соблюдении. Поддержка близких и единоверцев бесценна, она мотивирует на то, чтобы поститься вместе в едином порыве.

Что касается благотворительности, то это широкое понятие. Сюда входит садака, добровольное пожертвование, милостыня — это может быть передача денег лично нуждающимся, знакомым многодетным семьям или перечисление средств в фонд. Входит сюда и улыбка, моральная поддержка, искренняя забота, что также является милостыней. Трудно сказать, что является предпочтительнее, ведь не всегда помочь человеку можно лишь деньгами.

- Согласно Корану, совершение благих дел считается особенно важным в Рамадан и даже определенное их количество искупает нарушение поста. Расскажите, пожалуйста, о благотворительных проектах, осуществляемых мусульманской общиной?

— По словам современников Пророка (мир ему), он был самым щедрым из людей, но особую щедрость проявлял именно в месяц Рамадан. Доброта, милосердие, сочувствие к ближнему должны быть неотъемлемой сутью верующего в повседневной жизни. Эти благодеяния верующие проявляют особенно усердно во время поста, переключая фокус внимания со своих забот на окружающих, тем самым превращают их в качества характера. Не зря современные исследования показывают, что любое дело, совершаемое в течение 21 дня, перерастает в привычку. Это касается и отказа от пагубных пристрастий.

Совершение добрых дел позволяет человеку приблизиться ко Всевышнему через отказ от дурного, греховного и любовь к благому. И, конечно, пост в месяц Рамадан призван стирать прегрешения, помочь человеку переосмыслить свою жизнь и достичь успеха в Вечности.

С каждым годом все больше людей участвует в благотворительных проектах ДУМ Москвы. Ежегодно при Мемориальной мечети на Поклонной горе тысячи постящихся имеют возможность завершить вечерней трапезой пост и увидеть культурную программу в рамках проекта "Шатер Рамадана". Подобные вечерние приемы пищи (ифтары) организуются и при других мечетях Москвы и мусульманских общинах, где для прихожан накрываются щедрые столы либо раздаются продуктовые наборы постящимся.

Если благотворительность является добровольным деянием, то существуют обязательные предписания во время месяца Рамадан. Это закятуль-фитр, отчисляемый в пользу бедных, размер которого в 2018 году составляет: 100 рублей — для малоимущих, 300 рублей — для людей со средним достатком, от 500 рублей — для состоятельных.