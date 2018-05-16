Эксперт рассказал о мотивах Киева получить автокефалию ко Дню Крещения Руси

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Неоднократные заявления украинских властей о создании к 1030-летию Крещения Руси "единой Украинской автокефальной церкви" носят "чисто политический характер" и являются попыткой окончательно вывести Украину из пространства "русского мира", заявил в среду РИА Новости специалист по истории церкви на Украине, религиовед Владислав Петрушко.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник объявил, что Украинская православная церковь "очень-очень близка" к получению автокефалии, и что за это надо "молиться и бороться". Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал конкретные сроки: по его мнению, создание "единой поместной церкви" может быть одобрено "в 1030-ю годовщину крещения Киевской Руси-Украины", когда "украинский народ получит исторический дар из рук святейшего патриарха" Константинопольского Варфоломея. День Крещения Руси отмечается 28 июля.

"Я не знаю, откуда у украинских властей данная информация. В очередной раз желаемое выдается за действительное, и очевидно, что этот вопрос рассматривается совершенно не в религиозном контексте, а в политическом", — сказал Петрушко, являющийся также профессором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).

По его мнению, налицо стремление официального Киева "разорвать последнюю остающуюся связь между русским и украинским народами – духовную связь, наше церковное единство". "После этого, как они мыслят, будет довершен процесс полного вычленения Украины из единого русского мира, русской цивилизации", — отметил эксперт.

Петрушко также выразил удивление тем фактом, что спикер Верховной рады, происходящий из греко-католической семьи, выступает "таким горячим приверженцем автокефалии православной церкви на Украине". Комментируя заявление Парубия о том, что в нынешнем году исполнилось "100 лет со времени провозглашения автокефалии на Украине", профессор ПСТГУ отметил, что Всеукраинский церковный собор 1918 года, к которому апеллирует спикер Рады, принял как раз решение о сохранении канонического единства с Московским патриархатом и высказал предостережение сторонникам раскола. По словам Петрушко, данный факт подтвержден документами.

"Так называемая автокефальная Украинская православная церковь возникла только в 1921 году с подачи большевиков, которые хотели ее использовать для внесения раскола в Русскую православную церковь. И за ненадобностью ее потом упразднили в 1930 году", — напомнил эксперт.

Он добавил, что в 1919 году украинский националист Симон Петлюра "государственным порядком" также попытался провозгласить автокефалию УПЦ. "По сути, это ближе всего к тому, что сейчас предпринимает Порошенко. Собственно, тогда за этим ничего не последовало… Вообще, довольно странно слышать заявления о каких-то "столетних юбилеях автокефалии" на Украине — видимо, политики просто не понимают, о чем говорят", — заключил собеседник агентства.

Президент Украины заявил 22 апреля, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).