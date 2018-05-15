Лавров рассказал об общих христианских ценностях в отношениях с Эфиопией

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Особый вклад в развитие дружественных отношений РФ и Эфиопии, партнерства двух стран вносят общие христианские ценности, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой Эфиопской церкви патриархом-католикосом Абуной Матфием.

"Мы очень дорожим связями с государством Эфиопия по государственной линии, по линии неправительственных организаций. Конечно, вклад в наши особые отношения вносят русская православная церковь и эфиопская", — сказал Лавров.

"Мы всегда отмечаем, что особый вклад в развитие наших дружественных отношений, нашего партнерства вносят общие христианские ценности", — подчеркнул и.о. министра.

В свою очередь, Абуна Матфий поблагодарил Лаврова за прием и отметил, что между Эфиопией и Россией существует древнейшая духовная связь. "Цель нашего визита заключается в том, чтобы восстановить или продолжить ту историческую связь, которая существовала", — сказал Абуна Матфий

Эфиопия высоко ценит помощь России на протяжении долгого времени, сказал глава церкви. "Россия всегда стояла за нами и защищала наши интересы, когда страна была оккупирована Италией. Россия была против этого акта убийства", — напомнил Абуна Матфий.

Глава Эфиопской церкви патриарх-католикос Абуна Матфий находится с 15 по 20 мая с официальным визитом в России, это его первый приезд в Москву. Визит эфиопского духовного лидера проходит по приглашению предстоятеля Русской церкви. Предыдущий глава Эфиопской церкви патриарх Абуна Павел посещал Россию в 1996 году.

Эфиопская, или Абиссинская церковь — одна из семи древних восточных церквей. Как и остальные дохалкидонские церкви, признает только первые три Вселенских собора (из семи признанных в православном мире). Эфиопия официально приняла христианскую веру в IV веке. До 1959 года Эфиопская церковь была частью Коптской, после чего получила административную независимость и стала сама выбирать своих предстоятелей. Сегодня Эфиопская церковь насчитывает около 65 миллионов верующих (более половины населения Эфиопии). Архиепископ Иерусалимский Абуна Матфий был избран шестым патриархом Эфиопской церкви в 2013 году.