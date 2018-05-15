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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Египте организуют праздник молодого месяца Рамадана

20:0215.05.2018
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© AFP 2018 / Mohamed El-Shahed Мечеть Мухаммеда Али в Каире. Архивное фотоМечеть Мухаммеда Али в Каире. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohamed El-Shahed 

КАИР, 15 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Управление по делам фетв (религиозных исламских предписаний) Египта объявило об организации во вторник вечером праздничных мероприятий по случаю наблюдения за появлением серпа молодой луны, которое должно ознаменовать начало исламского месяца поста Рамадан, сообщает сайт газеты "Йоум7".

Вечер Республики Крым в рамках благотворительного проекта Шатер Рамадана. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Шатер Рамадана" откроется в Москве по случаю наступления месяца поста
Мусульмане используют лунный календарь для определения дат религиозных праздников. Особенно тщательно следят за луной перед началом и окончанием месяца поста Рамадан. Астрономические обсерватории разных исламских стран наблюдают за наступлением новолуния. Рамадан начинается и заканчивается со следующего за новолунием светового дня. В этом году, вероятнее всего, пост начнется 16 мая. В случае, если ученые во вторник все же не увидят новолуния, начало Рамадана отложится на сутки.

"Праздничные мероприятия пройдут в конгресс-зале университета "Аль-Азхар", куда приедут высокопоставленные чиновники и религиозные деятели", — говорится в материале египетской газеты. Затем, как ожидается, праздник примет народный характер и переместится на улицы, уже украшенные разноцветными яркими покрывалами, гирляндами, специальными фонариками Рамадана — фанусами.

По словам заведующего отделом астрономии Национального института астрономических исследований Ашрафа Тадруса, датой наблюдения нового месяца станет 15 мая, а с 16-го числа начнется пост.

Рамадан — одновременно сложное физическое и моральное испытание для постящихся, которым в этот месяц в течение всего светлого времени суток запрещено не только принимать пищу и воду, но также курить и предаваться любым развлечениям.

Лучшие занятия для мусульман в этот период — молитвы и благотворительность. Власти исламских стран на этот месяц, как правило, сокращают рабочий день, чтобы предоставить служащим и рабочим возможность больше отдыхать.

Активная жизнь на время Рамадана смещается со светлого времени на вечер и ночь, когда верующие ненадолго прерывают пост. Время с ифтара (легкий ужин сразу после захода солнца) до сухура (ранний завтрак перед самым рассветом) — настоящий праздник, когда соблюдающие пост мусульмане ходят в гости, собираются с друзьями и семьями в ресторанах, где в Рамадан предлагается специальное меню.

Египтяне задолго до Рамадана начинают делать покупки, справедливо опасаясь резкого скачка цен перед самым постом. В этот месяц не принято экономить, поэтому с полок мгновенно исчезают дорогие сухофрукты, орехи, мясо, сладости. Продавцы не успевают пополнять запасы овощей и фруктов, бакалейных товаров. Кондитерские предлагают специальную выпечку. Телеканалы готовят развлекательные передачи, снимают увлекательные художественные телесериалы, которые будут идти весь месяц днем и ночью. Кафе и рестораны разрабатывают специальное меню, украшают залы, заказывают выступления известных певцов, чтобы привлечь как можно больше посетителей.

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Религия и мировоззрение
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