Далай-лама считает, что понятие войны устарело

ДХАРАМСАЛА, 15 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Понятие войны устарело, такие новые угрозы как глобальное потепление и нехватка воды делают религиозные и национальные различия незначительными, считает духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама.

"Нам всем необходимо осознать, что сегодня весь мир принадлежит семи миллиардам человек, каждая страна принадлежит своему народу, а не горстке лидеров. Поэтому я считаю, что само понятие войны устарело. Не так давно французский президент, выступая перед американским конгрессом, отметил, что у нас есть только одна планета, другой нет. Так что нравится нам это или не нравится, но мы должны жить бок о бок друг с другом", — заявил Далай-лама в интервью РИА Новости по итогам встречи с российскими учеными в своей резиденции в Дхарамсале.

По его словам, для таких проблем как глобальное потепление не существует государственных границ, национальных и религиозных различий, год за годом температура окружающей среды будет становиться все выше, а недостаток питьевой воды все больше. И во второй половине этого века, и в следующем столетии проблемы климата будут выходить на первый план.

"Перед лицом таких серьезных угроз для всего человечества можем ли мы позволить себе уделять внимание незначительным различиям между нами? Можем ли убивать друг друга из-за мелких разногласий? Я считаю, что такой подход безнадежно устарел и не отвечает действительности", — отметил духовный лидер буддистов.

Он призвал к скорейшему установлению мира повсеместно на планете. "Во многих уголках земли сегодня разгораются конфликты, ведущие к человеческим жертвам, например, в Йемене или Сирии, в некоторых африканских странах. Дети умирают от голода и отсутствия медицинского ухода, а взрослые люди убивают друг друга. Когда слон или тигр убивает человека, это немедленно попадает в заголовки новостей. А убийство тысяч людей себе подобными стало нормой. Поистине, это очень печально", — сказал Далай-лама.

Полный текст эксклюзивного интервью с Далай-ламой читайте на сайте ria.ru >>