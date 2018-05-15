Лучший способ обрести счастье - стать альтруистом, считает Далай-лама

Далай-лама и российский профессор, специалист в области аналитической философии сознания Давид Дубровский (Институт философии РАН) на конференции в Дели после первого диалога о природе сознания

Далай-лама и российский профессор, специалист в области аналитической философии сознания Давид Дубровский (Институт философии РАН) на конференции в Дели после первого диалога о природе сознания

ДХАРАМСАЛА, 15 мая — РИА Новости, Ольга Липич. Лучший способ обрести покой, здоровье и счастье как отдельному человеку, так и всему обществу — альтруизм, забота о других, считает Далай-лама.

Об этом духовный лидер тибетского буддизма, распространенного и в России, заявил в интервью РИА Новости по итогам встречи с ведущими российскими учеными в своей резиденции в североиндийском городе Дхарамсала.

"Множество проблем, с которыми люди сталкиваются повсеместно, в том числе и в России — это проблемы, связанные с эмоциями. И в первую очередь, это огромная пропасть между богатыми и бедными, как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Ключевой фактор здесь — альтруизм, забота о благополучии других. Если мы будем руководствоваться эгоистическими интересами, гнаться за собственной выгодой, счастьем, деньгами и властью, то не сможем принести благо широким слоям населения", – сказал Далай-лама.

Он назвал себя "буддийским марксистом" и привел современные научные доводы, подтверждающие, что альтруизм, забота о благе других – это еще и "наилучший способ обретения душевного покоя".

"Ученые-медики утверждают, что постоянные гнев и страх пожирают нашу иммунную систему, тогда как сострадательный настрой ума полезен для нашего здоровья. Наилучшее условие для долголетия — покой ума. Всем нравится, когда им улыбаются, искренне… Сегодня мы можем, опираясь на научные данные, учить детей самого разного возраста, от детского сада до университета, тому, что добросердечие — залог их собственного благополучия", — отметил буддийский лидер.

Он подверг критике мнение, "что нужно заботиться о собственной персоне, а любовь и доброта — это удел религии". "Практика любви и доброты приносит пользу, в первую очередь, самому практикующему", — уверен Далай-лама.

Далай-лама: множество проблем в России и мире связано с эмоциями