Патриарх Эфиопской церкви Абуна Матфий впервые посетит Россию

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава Эфиопской церкви патриарх-католикос Абуна Матфий 15-20 мая посетит Россию с официальным визитом, это будет его первый приезд в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Визит эфиопского духовного лидера пройдет по приглашению предстоятеля Русской церкви. Предыдущий глава Эфиопской церкви патриарх Абуна Павел посещал Россию в 1996 году.

"В ходе визита святейшего патриарха-католикоса Эфиопского Абуны Матфия пройдут переговоры со святейшим патриархом Кириллом. Будет обсуждаться широкая повестка взаимодействия между Церквами, в том числе в академической сфере и по вопросам студенческого обмена, а также актуальные вызовы современного мира, перед которыми стоят христиане", — сообщили в патриаршей пресс-службе.

Также в программе визита – встреча с председателем отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

Семнадцатого мая, в праздник Вознесения Господня, патриарх Абуна Матфий будет присутствовать на Божественной литургии в храме Христа Спасителя, которую совершит патриарх Кирилл.

"Патриарх Эфиопской церкви также посетит Свято-Троицкую Сергиеву лавру и ряд московских монастырей. Кроме того, запланированы встречи святейшего патриарха-католикоса Эфиопского Абуны Матфия с государственным руководством РФ", — отметили в патриархии.

Эфиопская, или Абиссинская церковь — одна из семи древних восточных церквей. Как и остальные дохалкидонские церкви, признает только первые три Вселенских собора (из семи признанных в православном мире). Эфиопия официально приняла христианскую веру в IV веке. До 1959 года Эфиопская церковь была частью Коптской, после чего получила административную независимость и стала сама выбирать своих предстоятелей. Сегодня Эфиопская церковь насчитывает около 65 миллионов верующих (более половины населения Эфиопии). Архиепископ Иерусалимский Абуна Матфий был избран шестым патриархом Эфиопской церкви в 2013 году.