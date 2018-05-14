Епископ Тихон Шевкунов возглавит Псковскую митрополию

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви назначил епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова) главой Псковской митрополии, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков по итогам заседания синода.

"Епископ Егорьевский Тихон решением синода назначен главой Псковской митрополии с сохранением должности главы Патриаршего совета по культуре", — сказал Волков.

Ранее митрополитом Псковским и Порховским был владыка Евсевий.

Как ожидается, епископ Тихон будет возведен в сан митрополита. Свой монашеский путь он начинал именно в Псковской епархии — в 1982 году после окончания сценарного факультета Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) он поступил трудником, а затем послушником в Псково-Печерский монастырь. Впоследствии Тихон (Шевкунов) стал игуменом Сретенского монастыря, бывшего московским подворьем Псково-Печерского монастыря.