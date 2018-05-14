Патриарх Кирилл освятил Троице-Измайловский собор в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в Петербурге собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Русской православной церкви.

Как поясняет РПЦ, патриарх совершил чин великого освящения собора в связи с завершением масштабных реставрационных работ. Отмечается, что на богослужении присутствовали полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, а также российские военные.

По данным департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, среди участников богослужения был начальник главного управления по работе с личным составом ВС РФ полковник Михаил Барышев, а также военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского, Семеновского и 1488-го зенитно-ракетного полков.

"Минобороны России всемерно поддерживает деятельность Русской православной церкви по воссозданию собора, который сыграл важную роль в истории русской армии. Эта деятельность приобретает особую значимость в связи с выполнением Минобороны России поручения президента России Владимира Путина по возрождению имен наиболее прославленных воинских частей прошлых эпох", — добавляется в сообщении.