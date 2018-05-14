"Великий поп-шаман": зачем москвичи снова стоят в очереди к мощам

МОСКВА, 14 май — РИА Новости, Алексей Михеев. Уже традиционно после Пасхи у православных — ажиотаж: в Москву опять привезли для поклонения частицу мощей знаменитого святого. В прошлом году это был Николай Чудотворец, в позапрошлом — афонский старец Силуан, а сейчас — святитель Лука Войно-Ясенецкий, родившийся и умерший в Крыму. И снова к мощам выстроилась огромная очередь.
Благодать по телефону
"Настроение хорошее, никто никого не давит, все спокойненько ждут и молятся", — говорит он с улыбкой. Отец Алексей вообще очень жизнерадостный. Помимо прочего, занимается с подростками страйкболом и недоумевает, почему не может отбиться от японских журналистов, а российским столь нестандартная картинка совсем не интересна.
Заговор врачей
Бывший начальник Енисейского пароходства И. М. Назаров вспоминал, как в 1930-е погонщик, эвенк Никита из Нижнего Имбацка, рассказывал о ссыльном профессоре Войно-Ясенецком: "Большой шаман с белой бородой пришел на нашу реку. Скажет поп-шаман слово — слепой сразу зрячим становится. Потом уехал поп-шаман, опять глаза у всех болят". Отбывая в 1923 году ссылку в Енисейске, будущий святитель вылечил глаза почти всем местным жителям. Потерявшие заработок фельдшеры пожаловались властям на "попа", который производит "безответственные" операции. Но в ГПУ он ответил, что никогда не брал у больных ни копейки, а запретить ему им помогать никто не может. Впоследствии многочисленные проверяющие исправно доносили: лечит он действительно безвозмездно.
Как спасти российское здравоохранение
Среди пришедших хватает больных разного рода — отец Алексей говорит, что и с душевными недугами за два дня тоже было немало. Но сейчас все чинно и благородно: степенные барышни с зонтиками, иногородние батюшки с детьми, через одного читают акафист святому. "Не порадовали мы вас, журналистов", — смеется один из охранников.
Мощи святителя Луки доставили в Москву по "большой просьбе верующих". Первый раз Фонд Андрея Первозванного привез их в столицу в 2016 году всего на два дня — по пути в греческие Патры. Поклониться тогда успели далеко не все желающие: страдающих много, а святых врачей мало. "Вот бы к нам в райбольницу хоть одного святого, а то так и перемрем все", — то ли шутит, то ли всерьез говорит паломник из Подмосковья.
Пациент — тоже человек
"Приступая к операции, надо иметь в виду не только брюшную полость, а всего больного человека, который, к сожалению, так часто у врачей именуется "случаем". Человек в смертельной тоске и страхе, сердце у него трепещет не только в прямом, но и в переносном смысле. Поэтому не только выполните весьма важную задачу подкрепить сердце камфарой или дигаленом, но позаботьтесь о том, чтобы избавить его от тяжелой психической травмы: вида операционного стола, разложенных инструментов, людей в белых халатах, масках, резиновых перчатках — усыпите его вне операционной. Позаботьтесь о согревании его во время операции, ибо это чрезвычайно важно", — писал будущий святитель.
Мелочи монастырской жизни
"Отдайте мне мою гречку! Хочу гречку! Я из Самары, дайте поесть человеку", — возмущается у кассы крепко сбитый мужичок. "Пока не поем, ни с кем говорить не буду. Идите и молитесь", — "благословляет" он толпу и равнодушно наблюдающего полицейского.
"Ну, теперь можно и домой. А то завтра снова сюда", — говорят выходящие из монастырских ворот две бабушки.
Организаторы напечатали сто тысяч бумажных иконок, чтобы раздавать верующим у мощей святого. Вечером второго дня удивлялись — столько людей никто не ждал. В столице по-прежнему готовы встать в очередь за чудом.