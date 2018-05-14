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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Великий поп-шаман": зачем москвичи снова стоят в очереди к мощам

08:0014.05.2018
(обновлено: 08:02 14.05.2018)
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© Фото : Юлия МаковейчукОчередь к мощам святителя Луки Крымского в Донском монастыре МосквыОчередь к мощам святителя Луки Крымского в Донском монастыре Москвы
© Фото : Юлия Маковейчук

МОСКВА, 14 май — РИА Новости, Алексей Михеев. Уже традиционно после Пасхи у православных — ажиотаж: в Москву опять привезли для поклонения частицу мощей знаменитого святого. В прошлом году это был Николай Чудотворец, в позапрошлом — афонский старец Силуан, а сейчас — святитель Лука Войно-Ясенецкий, родившийся и умерший в Крыму. И снова к мощам выстроилась огромная очередь.

© Фото : Юлия МаковейчукЧтение акафиста святителю Луке Крымскому
© Фото : Юлия Маковейчук
Чтение акафиста святителю Луке Крымскому

Благодать по телефону

Стены Донского монастыря. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поляков
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В Москву доставят мощи Луки Крымского
"Ты только телефон не выключай, я к мощам подойду, и тебе сразу позитивная энергия передастся", — громко говорит в трубку хорошо одетая женщина на крыльце Большого собора Донского монастыря. С раннего утра непрерывным потоком сюда идут люди в надежде на исцеление — чаще тела, но и душа не забыта. У монастырских ворот диакон Алексей Басов инструктирует волонтеров, помогающих паломникам максимально безболезненно перенести ожидание в очереди.

"Настроение хорошее, никто никого не давит, все спокойненько ждут и молятся", — говорит он с улыбкой. Отец Алексей вообще очень жизнерадостный. Помимо прочего, занимается с подростками страйкболом и недоумевает, почему не может отбиться от японских журналистов, а российским столь нестандартная картинка совсем не интересна.

© Фото : Юлия МаковейчукОчередь к мощам святителя Луки Крымского в Донском монастыре Москвы
© Фото : Юлия Маковейчук
Очередь к мощам святителя Луки Крымского в Донском монастыре Москвы

Заговор врачей

Чудотворный образ Пресвятой Богородицы Призри на смирение из Свято-Введенского монастыря города Киева. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Свято-Введенской обители / Иоанн Васильев
Чудотворную икону из Киева привезли в строящийся храм в Москве
Святитель Лука, в миру — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился в 1877 году в Керчи, в дворянской семье польского происхождения. Прекрасно рисовал, даже собирался поступать в Санкт-Петербургскую академию художеств, но передумал и пошел учиться на медика. Это стало делом всей его жизни — и в ссылках, и на епископской кафедре он спасал тысячи больных. Его фундаментальный труд "Очерки гнойной медицины" удостоился Сталинской премии. Почти всю ее владыка раздал детям, потерявшим родных на фронтах Второй мировой.

Бывший начальник Енисейского пароходства И. М. Назаров вспоминал, как в 1930-е погонщик, эвенк Никита из Нижнего Имбацка, рассказывал о ссыльном профессоре Войно-Ясенецком: "Большой шаман с белой бородой пришел на нашу реку. Скажет поп-шаман слово — слепой сразу зрячим становится. Потом уехал поп-шаман, опять глаза у всех болят". Отбывая в 1923 году ссылку в Енисейске, будущий святитель вылечил глаза почти всем местным жителям. Потерявшие заработок фельдшеры пожаловались властям на "попа", который производит "безответственные" операции. Но в ГПУ он ответил, что никогда не брал у больных ни копейки, а запретить ему им помогать никто не может. Впоследствии многочисленные проверяющие исправно доносили: лечит он действительно безвозмездно.

© Фото : Юлия МаковейчукОчередь к мощам святителя Луки Крымского в Донском монастыре Москвы
© Фото : Юлия Маковейчук
Очередь к мощам святителя Луки Крымского в Донском монастыре Москвы

Как спасти российское здравоохранение

Колокольня Никольского собора в Калязине. Архивное фото.
© РИА Новости / Евгений Бушуев
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"Несколько раз были в Симферополе у его мощей и в Керчь ездили, где он родился. Там есть небольшой храм, посвященный целителю, очень скромный… А здесь молюсь, чтобы у мужа операция прошла хорошо. И ни секунды не сомневаюсь, что так и будет", — признается паломница в очереди. Ее супруг улыбается рядом.

Среди пришедших хватает больных разного рода — отец Алексей говорит, что и с душевными недугами за два дня тоже было немало. Но сейчас все чинно и благородно: степенные барышни с зонтиками, иногородние батюшки с детьми, через одного читают акафист святому. "Не порадовали мы вас, журналистов", — смеется один из охранников.

Мощи святителя Луки доставили в Москву по "большой просьбе верующих". Первый раз Фонд Андрея Первозванного привез их в столицу в 2016 году всего на два дня — по пути в греческие Патры. Поклониться тогда успели далеко не все желающие: страдающих много, а святых врачей мало. "Вот бы к нам в райбольницу хоть одного святого, а то так и перемрем все", — то ли шутит, то ли всерьез говорит паломник из Подмосковья.

© Фото : Юлия МаковейчукПрихожане Донского монастыря Москвы у мощей святителя Луки Крымского
© Фото : Юлия Маковейчук
Прихожане Донского монастыря Москвы у мощей святителя Луки Крымского

Пациент — тоже человек

Прихожане во время пасхальной службы в храме Сошествия Святого Духа в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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По воспоминаниям коллег, епископ-хирург требовал от врачей, чтобы они всегда делали все возможное ради спасения больного, говорил, что они не имеют права даже думать о неудаче.

"Приступая к операции, надо иметь в виду не только брюшную полость, а всего больного человека, который, к сожалению, так часто у врачей именуется "случаем". Человек в смертельной тоске и страхе, сердце у него трепещет не только в прямом, но и в переносном смысле. Поэтому не только выполните весьма важную задачу подкрепить сердце камфарой или дигаленом, но позаботьтесь о том, чтобы избавить его от тяжелой психической травмы: вида операционного стола, разложенных инструментов, людей в белых халатах, масках, резиновых перчатках — усыпите его вне операционной. Позаботьтесь о согревании его во время операции, ибо это чрезвычайно важно", — писал будущий святитель.

© Фото : Юлия МаковейчукПрихожане Донского монастыря Москвы
© Фото : Юлия Маковейчук
Прихожане Донского монастыря Москвы

Мелочи монастырской жизни

Спасский монастырь, республика Якутия
© Фото : пресс-служба Якутской епархии
Кот, пес и монахи: один день обители на краю света
Еще одна очередь — в монастырскую трапезную. Здесь, помимо прочего, продают рыбу собственного копчения. Но паломники отдают предпочтение недорогим пирожкам с чаем.

"Отдайте мне мою гречку! Хочу гречку! Я из Самары, дайте поесть человеку", — возмущается у кассы крепко сбитый мужичок. "Пока не поем, ни с кем говорить не буду. Идите и молитесь", — "благословляет" он толпу и равнодушно наблюдающего полицейского.

"Ну, теперь можно и домой. А то завтра снова сюда", — говорят выходящие из монастырских ворот две бабушки.

Организаторы напечатали сто тысяч бумажных иконок, чтобы раздавать верующим у мощей святого. Вечером второго дня удивлялись — столько людей никто не ждал. В столице по-прежнему готовы встать в очередь за чудом.

© Фото : Юлия МаковейчукПрихожанка Донского монастыря Москвы у мощей святителя Луки Крымского
© Фото : Юлия Маковейчук
Прихожанка Донского монастыря Москвы у мощей святителя Луки Крымского
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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
deferos
Желательно, чтобы на религиозные темы писал верующий журналист.
08:30
14.05.2018
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