Конкурс международной кухни в православном вузе выиграли студенты Армении

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Конкурс международной кухни впервые прошел в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете с участием студентов московских вузов из разных стран, победу в соревновании одержала команда Армении, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе ПСТГУ.

"В кулинарных и творческих баталиях участвовали около 100 человек. В рамках конкурса шесть команд представили национальные блюда русской, дагестанской, армянской, греческой, французской и японской кухонь. Участники презентовали блюда и творческие номера, характеризующие особенность культуры этих стран", — сообщили в ПСТГУ.

В числе участников соревнования были студенты Свято-Тихоновского университета, гости из российских регионов, а также учащиеся московских вузов из Армении, Италии, Китая и Японии.

"Цель конкурса — раскрыть творческий потенциал личности, погрузить в атмосферу национального колорита разных культур, обменяться интересными рецептами и познакомиться с народным фольклором стран", — рассказала один из организаторов конкурса и член жюри Стелла Аванесова.

По итогам конкурса в главной номинации "лучшая кухня" первое место завоевала команда Армении, в которую вошли представители Союза армян России. В номинации "лучший творческий номер" победителем стала команда Греции.

Как отметил проректор ПСТГУ по международной работе протоиерей Георгий Ореханов, конкурс международной кухни прошел в честь Георгия Победоносца — древнего святого, который почитается во многих странах мира.

"Он объединяет народы в духе любви, дружбы, радости и мира — всего того, чего нам сегодня так часто не хватает. И данное мероприятие прошло именно под таким знаком, чему мы не можем не радоваться. Могу сказать, что никто из организаторов мероприятия, и я в том числе, не ожидал столь высокого профессионализма от участников. Студенты все делали сами, и то, как они подготовились, говорит о прекрасном уровне и высоком потенциале", — подчеркнул священнослужитель.

Конкурс международной кухни, организованный ПСТГУ, теперь будет ежегодным.