Сербская церковь поддержала украинских православных

БЕЛГРАД, 11 мая – РИА Новости. Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) по итогам весеннего заседания отметил проблемы с политикой румынских, болгарских и черногорских властей, а также трудности православных на Украине, сообщила СПЦ.

Весеннее заседание сербских митрополитов и епископов во главе с патриархом Иринеем началось 29 апреля в монастыре Печская патриархия в Косово и Метохии и продолжалось в Белграде до минувшего четверга. Участника собора согласились в том, что все больше проблем возникает в сербских епархиях.

"Драматически сокращается население по селам, и тем самым – верующие, нам угрожает демографическая катастрофа. Албанские экстремисты все более дерзко действуют не только в Косово и Метохии, но и в епархии Враньской (в Прешевской долине на юге страны – ред.)", — сообщается на официальном сайте Сербской православной церкви.

В итоговом документе Архиерейского собора прямо указывается на недружественную активность части соседей по Балканам.

"Румынские пропагандисты активизируют свою деятельность против канонического порядка СПЦ в епархиях Тимочской и Браничевской в рамках этнографического и политического проекта румынизации части населения восточной Сербии, схожим методом действуют и болгарские круги в муниципалитете Босилеград", — подчеркнули участники заседания.

Болгарской православной церкви сербские владыки также указали на "незваное и неканоническое вмешательство в вопрос решения статуса раскольнической Македонской православной церкви".

"Особенно тревожное положение в Черногории, где государственный аппарат проводит дискриминационную кампанию против законных Митрополии Черногорско-Приморской и епархии Будимлянско-Никшичской, и поддерживает незначительную "черногорскую" секту (самопровозглашенного патриарха Черногории – ред.) Мироша Дедеича, причем оказывает постоянное давление на сербский народ, пытаясь навязать ему черногорскую идентичность", — говорится в сообщении СПЦ.

Владыки также постановили, что "Собор выражает полную солидарность и братскую любовь к мученической Церкви-сестре на Украине, подверженной грубому гонению со стороны нынешнего режима в Киеве", — указал в тексте пресс-секретарь СПЦ епископ Ириней Бачский.