Сербская церковь поддержала украинских православных

БЕЛГРАД, 11 мая – РИА Новости. Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) по итогам весеннего заседания отметил проблемы с политикой румынских, болгарских и черногорских властей, а также трудности православных на Украине, сообщила СПЦ.
"Драматически сокращается население по селам, и тем самым – верующие, нам угрожает демографическая катастрофа. Албанские экстремисты все более дерзко действуют не только в Косово и Метохии, но и в епархии Враньской (в Прешевской долине на юге страны – ред.)", — сообщается на официальном сайте Сербской православной церкви.
В итоговом документе Архиерейского собора прямо указывается на недружественную активность части соседей по Балканам.
Болгарской православной церкви сербские владыки также указали на "незваное и неканоническое вмешательство в вопрос решения статуса раскольнической Македонской православной церкви".
Владыки также постановили, что "Собор выражает полную солидарность и братскую любовь к мученической Церкви-сестре на Украине, подверженной грубому гонению со стороны нынешнего режима в Киеве", — указал в тексте пресс-секретарь СПЦ епископ Ириней Бачский.