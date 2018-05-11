Муфтий Татарстана призвал журналистов найти способ борьбы с экстремизмом

МОСКВА, 11 май – РИА Новости. Муфтий Татарстана призвал создать единую Информационную платформу (Совет) представителей российских СМИ, способных противостоять экстремистским идеям и распространению религиозной нетерпимости.

Идея главы Духовного управления мусульман республики прозвучала в Казани во время конференции "Религия в эфире" в рамках международного экономического форума KazanSummit-2018.

"В эту работу необходимо привлечь ведущих российских журналистов, специализирующихся на мусульманской теме, исламоведов, богословов и специалистов для совместной выработки механизмов информационного противостояния экстремизму", — сказал религиозный деятель.

По его мнению, в современных реалиях информация беспрепятственно проходит через границы стран, не давая возможности идентифицировать её первоначальное место распространения.

"Таким образом, появляется благодатная почва для распространения деструктивных интернет-ресурсов, вовлекающих в свои сети новых адептов. А при помощи информационной платформы, при поддержке отечественных специалистов по журналистике и богословию мы должны научиться выбивать почву из-под ног религиозных экстремистов", — считает Самигуллин.

В качестве такого примера муфтий Татарстана привел работу информационных ресурсов Духовного управления мусульман республики.

"Деятельность нашего мусульманского телеканала, интернет-СМИ и радио, а также выпуск печатных изданий на русском и татарском языках ярко продемонстрировала, как надо уметь отвечать на вызовы экстремистов и ставить их на место", — добавил Самигуллин.

По мнению муфтия, этот опыт необходимо перенести на федеральный уровень.

"Мы готовы включить в состав создаваемой Информационной платформы (Совета) представителей исламских центров, СМИ, специалистов по PR из разных регионов нашей страны", — заключил муфтий Татарстана Самигуллин.