Муфтий Татарстана призвал журналистов найти способ борьбы с экстремизмом

МОСКВА, 11 май – РИА Новости. Муфтий Татарстана призвал создать единую Информационную платформу (Совет) представителей российских СМИ, способных противостоять экстремистским идеям и распространению религиозной нетерпимости.
Идея главы Духовного управления мусульман республики прозвучала в Казани во время конференции "Религия в эфире" в рамках международного экономического форума KazanSummit-2018.
По его мнению, в современных реалиях информация беспрепятственно проходит через границы стран, не давая возможности идентифицировать её первоначальное место распространения.
"Таким образом, появляется благодатная почва для распространения деструктивных интернет-ресурсов, вовлекающих в свои сети новых адептов. А при помощи информационной платформы, при поддержке отечественных специалистов по журналистике и богословию мы должны научиться выбивать почву из-под ног религиозных экстремистов", — считает Самигуллин.
В качестве такого примера муфтий Татарстана привел работу информационных ресурсов Духовного управления мусульман республики.
По мнению муфтия, этот опыт необходимо перенести на федеральный уровень.
"Мы готовы включить в состав создаваемой Информационной платформы (Совета) представителей исламских центров, СМИ, специалистов по PR из разных регионов нашей страны", — заключил муфтий Татарстана Самигуллин.