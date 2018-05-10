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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Раввин Лазар: мир должен помнить, что Красная армия спасла его от фашизма

22:3410.05.2018
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© Фото : фото предоставлено пресс-службой главного раввина РоссииГлавный раввин России Берл ЛазарГлавный раввин России Берл Лазар
© Фото : фото предоставлено пресс-службой главного раввина России

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости, Наталия Федотова. Мир должен помнить, что Красная армия спасла его от фашизма, а евреев — от полного уничтожения, и актуальные уроки Великой Победы позволят предотвратить новое уничтожение миллионов людей, уверены участники прошедшей в четверг в Москве международной конференции "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа".

Российские евреи возлагают венки к могиле Неизвестного солдата в религиозный иудейский праздник - День спасения и освобождения
© РИА Новости . Антон Скрипунов
"Чтобы помнили": Великую Победу дважды отпразднуют в Израиле

"В десятках стран празднуют День Победы. Наверное, особенно важен этот праздник для России и для нас — евреев. Для России — потому что судьба той войны вершилась на русской земле – под Москвой, на берегах Волги, под Курском. Именно Красная армия несла основную тяжесть войны и сыграла главную роль в разгроме фашистов. А то, что касается еврейского народа, здесь все тем более для нас понятно – Красная армия спасла нас от полного физического уничтожения. Не секрет, что полное уничтожение еврейского народа было официальной целью нацистской Германии, записанной в документах. Поэтому для нас День Победы не просто день радости, день священного ликования – это священный праздник", — заявил главный раввин России Берл Лазар.

По его словам, для еврейского народа благодарность богу и тем людям, которые спасли жизни евреев – ежедневная задача.

Участники форума, в том числе главный раввин Израиля Давид Барух Лау, посол Израиля в России Гарри Корен, депутат израильского парламента Одед Форер, в своих выступлениях единодушно выразили благодарность воинам-освободителям Красной армии.

"Спустя три года после Великой Победы было образовано еврейское государство. У меня нет сомнений, что именно трагедия Холокоста, а главное – победа над нацизмом привели к созданию еврейского государства и его международному признанию", — сказал участникам форума вице-президент Российского еврейского конгресса, президент Фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

Главный раввин России Берл Лазар
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Раввин Лазар: самопожертвование - самое высокое служение Богу

Именно по его инициативе 7 мая 2018 года израильский парламент принял законопроект о внесении в официальный перечень памятных дат, отмечаемых на государственном уровне, Дня Спасения и Освобождения (26 ияра) – нового еврейского религиозного праздника, посвященного Победе над нацизмом и приуроченного к капитуляции нацистской Германии 9 мая 1945 года. В связи с этим парад в честь Дня Победы в Израиле состоялся перед зданием парламента. Дата 26 ияра по еврейскому календарю выпадает на разные числа григорианского календаря, в этом году – на 10 мая.

"Внесение этой даты послужит делу сохранения исторической памяти. И спустя десятилетия, мы – благодарные потомки будем отмечать 9 мая и 26 ияра в знак памяти спасения нашего народа и как дань памяти и благодарности солдату Красной армии, отстоявшего ценой огромных потерь чистое небо для нас всех", — подчеркнул Захарьяев.

Международный форум в Москве поддержал президент России Владимир Путин, направивший его участникам послание. В нем, в частности, говорится, что конференция "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа" "содействует укреплению согласия и взаимопонимания между людьми, консолидации усилий в противостоянии антисемитизму и других проявлений ксенофобии и национализма".

Участницы акции Бессмертный полк в Риме. 5 мая 2018
© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди Мео
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"Бессмертный полк" — пока мы помним победителей, они живы

О долге чести перед бойцами Красной армии напомнил посол Израиля в России Гарри Корен, ставший накануне участником акции "Бессмертный полк" в Москве.

"У всего человечества, в особенности у еврейского народа, есть долг чести перед миллионами бойцов, которые отважно противостояли вторжению нацистской Германии и сокрушили ее. Солдаты Красной армии, среди них около половины миллиона евреев, вписали героические страницы в эту героическую борьбу. Семьдесят три года прошло с Великой Победы, уроки ее до сих пор актуальны. Только непоколебимая стойкость перед лицом убийственных идеологий позволит предотвратить еще одно поголовное уничтожение миллионов людей", — подчеркнул премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху в послании участникам форума, которое огласил посол Израиля Гарри Корен.

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