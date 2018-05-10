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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Чтобы помнили": Великую Победу дважды отпразднуют в Израиле

12:4410.05.2018
(обновлено: 12:47 10.05.2018)
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© РИА Новости . Антон СкрипуновРоссийские евреи возлагают венки к могиле Неизвестного солдата в религиозный иудейский праздник - День спасения и освобожденияРоссийские евреи возлагают венки к могиле Неизвестного солдата в религиозный иудейский праздник - День спасения и освобождения
© РИА Новости . Антон Скрипунов

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости, Наталия Федотова. Израильский кнессет на днях принял законопроект о внесении в официальный перечень памятных дат, отмечаемых на государственном уровне, Дня Спасения и Освобождения (26 ияра) – нового еврейского религиозного праздника, посвященного Победе над нацизмом и приуроченного к капитуляции нацистской Германии 9 мая 1945 года. Подробности инициативы выясняла корреспондент РИА Новости. 

Почему День Победы 10 мая?

"Здесь следует иметь в виду, что в традиционном еврейском обществе все даты отмечаются по иудейскому календарю, а григорианский календарь не используется. Так вот: в 1945 году 9 мая по иудейскому календарю выпало на день 26 ияра. Поэтому наша инициатива позволяет еврейским общинам по всему миру также отмечать День Победы над нацизмом уже в иудейскую дату и проводить в этот день молитву в синагогах. 10 мая же никто специально не празднует, просто 26 ияра в 2018 году выпадает именно на этот день. А, в принципе, в другие годы 26 ияра может выпадать на разные дни с конца апреля до конца мая", — пояснил инициатор праздника вице-президент Российского еврейского конгресса, президент Фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев. 

По новому закону, принятому израильским парламентом, день 26 ияра будет отмечаться торжественной церемонией у Стены Плача, а в средних учебных заведениях Израиля будут проводиться специальные просветительские мероприятия. 

"Ветеранам в этот день еще раз будет дано общественное признание и благодарность, которая никогда не бывает лишней, а молодежи — исторический урок, направленный на профилактику экстремизма, антисемитизма, ксенофобии и тому подобных позорных явлений", — отметил Захарьяев.

В День Спасения и Освобождения вспоминают солдат-евреев, погибших в борьбе с нацизмом с оружием в руках, и благодарят Бога за то, что гитлеровский геноцид не закончился полным уничтожением еврейского народа. 

Зачем "второй" День Победы нужен Израилю?

В Израиле проживают около 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. 

Участники шествия ветеранов ВОВ и акции Бессмертный полк в Израиле
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Израиле отметили День Победы у памятника Красной армии
"Я приехал в Израиль, будучи еще ребенком. Для меня 9 мая — святой праздник, мой прадед погиб на фронте. Здесь, когда ветераны выходили на улицу, израильтяне не могли понять, что это за люди с медалями, даже были какие-то насмешки. А сегодня почти во всех городах проходят парады, и люди с уважением благодарят их, в том числе коренные израильтяне", — рассказал РИА Новости депутат израильского кнессета, общественный деятель и спортсмен Константин Развозов, поддержавший закон о новом празднике.

"26 ияра по еврейскому календарю еще один день, когда люди будут вспоминать о Великой Победе, о роли Красной армии в Великой Отечественной войне, в победе над нацизмом. Люди, которые вообще не имели представления, не знали или не понимали. Чем больше людей будут знать об этом празднике, чем больше официальных площадок будет для этого праздника, тем больше будет памяти", — подчеркнул он.

По случаю Дня Спасения и Освобождения в этом году у Стены Плача главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф вознесет поминальные молитвы за души усопших и молитвы благодарности за спасение воинам-победителям. Также в Израиле фондом СТМЭГИ будет представлена фотовыставка "Этих дней не смолкнет слава". 

Россия и Израиль против фашизма

В России эту дату начали отмечать с 2015 года – года 70-летия Победы. По традиции президент России Владимир Путин в этот день направляет в еврейские общины поздравительное послание. 

Георгиевская ленточка на фоне Вечного огня. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Евреи проведут конференцию в память о победе в Великой Отечественной войне
По данным Пенсионного фонда РФ, сегодня в России живут 1,6 миллиона ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, более 114 тысяч человек были несовершеннолетними узниками фашизма и 198 — совершеннолетними узниками. 

"Мы оказываем помощь любым ветеранам, независимо от их национальной принадлежности. Еврейские общины на постсоветском пространстве также помогают, в том числе материально, и приглашают на встречи с общинной молодежью", — отметил вице-президент Российского еврейского конгресса.

В этом году одним из главных центров международной программы празднования Дня Спасения и Освобождения станет Москва. 10 мая (26 ияра) в столице пройдет международная конференция "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа", которую откроет главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау. В Московской хоральной синагоге и других синагогах столицы совершат молитвы о воинах-победителях.

11 мая участники конференции возложат венки к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. 

О роли Красной армии

Участники акции Бессмертный полк в Москве. 9 мая 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мнение: в День Победы люди чувствуют, что наш народ обладает силой
"На Западе уже давно, с советских времен, существовала тенденция если не умалить роль Красной армии в деле победы над нацизмом, то несколько задвинуть ее в тень общественного внимания, сместив весь фокус лишь на Холокост. И сегодня в западном общественном мнении существует некоторый перекос: многие считают чуть ли не единственным злодеянием нацистов уничтожение еврейского населения. В СССР же существовал перекос в противоположную сторону: главным пострадавшим в войне объявлялся весь советский народ, а о тотальном уничтожении евреев старались умалчивать. Я уверен, что наша инициатива по введению в календарь праздника 26 ияра как раз и сможет уравновесить эти тенденции: на Западе и в Израиле будут больше говорить о подвиге советского солдата-освободителя, а в нашей стране — больше вспоминать о беспрецедентных страданиях еврейского народа", — считает инициатор праздника.

Декларация о значимости 26 ияра была принята Конференцией европейских раввинов – крупнейшей еврейской религиозной организацией Европы. Теперь новый праздник признан не только в главном раввинате Израиля, но и самыми авторитетными иудейскими организациями мира, такими как Совет раввинов Европы.

Торжественные мероприятия по случаю Дня Спасения и Освобождения пройдут в городах России, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Израиля, Латвии, Украины, а также в Амстердаме, Берлине, Будапеште, Буэнос-Айресе, Варшаве, Вене, Гуанчжоу, Лондоне, Нью-Йорке, Риме, Париже, Сиднее и других крупных городах.

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