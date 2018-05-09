Раввин Лазар: самопожертвование - самое высокое служение Богу

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Готовность рисковать жизнью и самопожертвование ради спасения других людей — самый высокий уровень служения Богу, заявил главный раввин России Берл Лазар, поздравляя ветеранов Великой Отечественной войны и всех граждан с Днем Победы.

"Самый высокий уровень служения Богу — это самопожертвование. А самый высокий уровень самопожертвования — это когда человек готов рисковать собственной жизнью, чтобы спасти жизни других людей. И это как раз то, что вы делали на всем протяжении той страшной войны", — сказал Берл Лазар, обращаясь ветеранам, присутствовавшим на церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Главный раввин России подчеркнул, что великий подвиг бойцов Красной Армии никогда не будет забыт. Он призвал ветеранов вести активную жизнь, общаться с молодежью и передавать ей высокие нравственные идеалы.

"В годы войны вы показали всему миру пример силы духа, силы веры, силы правды. И после войны эти ценности остались основой вашей жизни. Сегодня вы тоже несете окружающим эти высшие ценности. Поэтому так важно, чтобы вы продолжали вести активную жизнь, продолжали встречаться с людьми, особенно с молодежью", — пояснил Лазар.

По информации пресс-службы раввина, в преддверии 9 мая ученики московской еврейской школы "Месивта" и прихожане Московского еврейского общинного центра посетили более 30 фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны, а также узников гетто и концлагерей, подопечных благотворительного центра "Шаарей цедек", которые по состоянию здоровья не смогли принять участие в торжествах по случаю Дня Победы. Ветеранам вручили продуктовые наборы, цветы, помогли совершить небольшие прогулки на свежем воздухе и приобрести необходимые лекарства.