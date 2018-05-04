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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Богословы Египта перед Рамаданом спорят, стоит ли украшать дома и улицы

14:4204.05.2018
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© РИА Новости / Александр ЕлистратовФанусы - светильники, которые используют в дни Рамадана. Архивное фотоФанусы - светильники, которые используют в дни Рамадана. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Елистратов

КАИР, 4 мая — РИА Новости. Исламские богословы Египта в ожидании наступления месяца поста Рамадан, который в этом году придется на середину мая, спорят о том, стоит ли украшать дома фонариками, использовать музыку и покупать петарды и фейерверки.

Турецкий мальчик отметил окончание Рамадана зажигательным танцем
Турецкий мальчик отметил окончание Рамадана зажигательным танцем
Одни эксперты считают, что тратить деньги на такую атрибутику крайне нежелательно, другие же, напротив, поддерживают создание праздничного настроения, считая, что таким способом верующие выражают свое отношение к посту.

Как пишет египетская газета "Йоум7", авторитетный салафитский шейх Самех Абдель Хамид считает, что использование "фанусов" с музыкой и яркими картинками – грех, а деньги, которые верующие планируют потратить на подобные украшения, стоило бы пожертвовать мечетям, больницам или на еду бедным. "Различные световые украшения с картинками, песнями и музыкой, которые традиционно развешивают в Рамадан на улицах, а также прочие украшения, фейерверки и петарды, должны считаться запрещенными и греховными… Деньги, потраченные на эти украшения, гораздо полезнее пожертвовать мечети, больнице, на еду беднякам. Это месяц Корана и молитв, а не развлечений", — цитирует издание слова салафитского проповедника.

С ним категорически не согласен один из богословов известного на весь мир и крупнейшего исламского университета "Аль-Азхар" Ахмед аль-Малики. По его словам, подобные заявления – ни что иное, как проявление "средневекового мракобесия".

"Украшения в Рамадан на улицах и в домах — это отражение чувств верующих, их радости и принятия месяца поста. Эта радость заполняет всех, а украшения создают особенную атмосферу", — уверен представитель университета "Аль-Азхар".

Начало мусульманского месяца-поста Рамадан обычно определяется появлением в небе молодого полумесяца — тонкого лунного серпа. Обсерватории и религиозные управления арабских и мусульманских стран делают специальное объявление об окончании предшествующего Рамадану лунного месяца Шаабан и начале с восходом солнца поста. В этом году пост придется на середину мая. Обычно после объявления о начале Рамадана верующие выходят на улицы, запускают фейерверки, взрывают петарды. Улицы и дома украшаются специальными фонариками "фанусами", блестящей мишурой, яркой тканью.

Рамадан —сложное физическое и моральное испытание для постящихся, которым в этот месяц в течение всего светлого времени суток запрещено не только принимать пищу и воду, но также курить и предаваться любым развлечениям. Лучшие занятия для постящихся в этот период — молитвы и благотворительность. Власти исламских стран на этот месяц, как правило, даже сокращают рабочий день, чтобы предоставить служащим и рабочим возможность больше отдыхать.

Активная жизнь на время Рамадана смещается со светлого времени на вечер и ночь, когда верующие ненадолго прерывают пост. Время с ифтара (легкий ужин сразу после захода солнца) до сухура (ранний завтрак перед самым рассветом) — настоящий праздник, когда соблюдающие пост мусульмане ходят в гости, собираются с друзьями и семьями в ресторанах, где в Рамадан предлагается специальное меню.

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