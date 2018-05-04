Богословы Египта перед Рамаданом спорят, стоит ли украшать дома и улицы

КАИР, 4 мая — РИА Новости. Исламские богословы Египта в ожидании наступления месяца поста Рамадан, который в этом году придется на середину мая, спорят о том, стоит ли украшать дома фонариками, использовать музыку и покупать петарды и фейерверки.

Одни эксперты считают, что тратить деньги на такую атрибутику крайне нежелательно, другие же, напротив, поддерживают создание праздничного настроения, считая, что таким способом верующие выражают свое отношение к посту.

Как пишет египетская газета "Йоум7", авторитетный салафитский шейх Самех Абдель Хамид считает, что использование "фанусов" с музыкой и яркими картинками – грех, а деньги, которые верующие планируют потратить на подобные украшения, стоило бы пожертвовать мечетям, больницам или на еду бедным. "Различные световые украшения с картинками, песнями и музыкой, которые традиционно развешивают в Рамадан на улицах, а также прочие украшения, фейерверки и петарды, должны считаться запрещенными и греховными… Деньги, потраченные на эти украшения, гораздо полезнее пожертвовать мечети, больнице, на еду беднякам. Это месяц Корана и молитв, а не развлечений", — цитирует издание слова салафитского проповедника.

С ним категорически не согласен один из богословов известного на весь мир и крупнейшего исламского университета "Аль-Азхар" Ахмед аль-Малики. По его словам, подобные заявления – ни что иное, как проявление "средневекового мракобесия".

"Украшения в Рамадан на улицах и в домах — это отражение чувств верующих, их радости и принятия месяца поста. Эта радость заполняет всех, а украшения создают особенную атмосферу", — уверен представитель университета "Аль-Азхар".

Начало мусульманского месяца-поста Рамадан обычно определяется появлением в небе молодого полумесяца — тонкого лунного серпа. Обсерватории и религиозные управления арабских и мусульманских стран делают специальное объявление об окончании предшествующего Рамадану лунного месяца Шаабан и начале с восходом солнца поста. В этом году пост придется на середину мая. Обычно после объявления о начале Рамадана верующие выходят на улицы, запускают фейерверки, взрывают петарды. Улицы и дома украшаются специальными фонариками "фанусами", блестящей мишурой, яркой тканью.

Рамадан —сложное физическое и моральное испытание для постящихся, которым в этот месяц в течение всего светлого времени суток запрещено не только принимать пищу и воду, но также курить и предаваться любым развлечениям. Лучшие занятия для постящихся в этот период — молитвы и благотворительность. Власти исламских стран на этот месяц, как правило, даже сокращают рабочий день, чтобы предоставить служащим и рабочим возможность больше отдыхать.

Активная жизнь на время Рамадана смещается со светлого времени на вечер и ночь, когда верующие ненадолго прерывают пост. Время с ифтара (легкий ужин сразу после захода солнца) до сухура (ранний завтрак перед самым рассветом) — настоящий праздник, когда соблюдающие пост мусульмане ходят в гости, собираются с друзьями и семьями в ресторанах, где в Рамадан предлагается специальное меню.