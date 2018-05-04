Главный раввин России провел самую массовую в истории еврейскую свадьбу

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Обряд бракосочетания сразу шести еврейских пар прошла австрийском городе Инсбрук. Церемонию, которую в общине назвали "первой в истории", провел главный раввин России Берл Лазар, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

"Надеюсь, этот пример станет толчком для всей еврейской молодежи и покажет, что сегодня в России есть все условия для соблюдения еврейского образа жизни. Перед молодыми открыты все возможности. Открываются новые общинные центры, музеи, школы, еврейские высшие учебные заведения. Такого нет нигде в мире. Темпы развития еврейской общины России опережают подобные показатели и в Европе и в США", — заявил раввин Берл Лазар.

Он подчеркнул, что церемония бракосочетания прошла "в полном соответствии с традициями еврейского закона". Это, пояснил раввин, является наглядным показателем тех изменений, которые происходят в жизни общины.

"Примечательно, что это мероприятие состоялось в Австрии – стране, так сильно пострадавшей от фашизма, где евреев выгоняли из домов, лишали имущества и права на существование. Есть особый символизм в том, что именно здесь молодые еврейские пары из России решили вступить в брак и создать новые семьи. Уверен, впереди их ждут долгие и счастливые годы совместной жизни", — подчеркнул главный раввин России.

В свою очередь президент ФЕОР раввин Александр Борода отметил, что сейчас евреям очень трудно противостоять ассимиляции. Она, "к сожалению, очень велика в наши дни".

"Это великолепное событие – шесть еврейских свадеб в один день, лучшее свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении. Надо заметить, что это уникальное событие, такого не было никогда в истории! От всего сердца желаю молодоженам счастливой семейной жизни и взаимопонимания", — отметил он.