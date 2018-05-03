Патриарх: только Бог может помочь человеку справиться с потерей близких

КЕМЕРОВО, 3 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал родственникам погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово душевной стойкости и отметил, что из состояния горя и скорби человека может в таких случаях вывести "только сила Божия".

В сороковой день трагедии предстоятель Русской православной церкви приехал в Кемерово, возложил цветы к народному мемориалу у торгового центра, совершил панихиду в Знаменском кафедральном соборе города и пообщался в храме с родственниками погибших.

Обращаясь со словом к кемеровчанам, патриарх отметил, что он благодарит Бога, что Он привел его сегодня к ним. "Я не мог приехать сюда сразу, как произошло это горе, но тогда я решил непременно быть вместе с вами в сороковой день — самый важный день после кончины человека, когда его душа предстоит Богу", — сказал патриарх.

Он отметил, что смерть погибших при пожаре в "Зимней вишне" была "мученической смертью", которая, по его словам, "сама по себе уже вводит человека в Божественное царство".

"Всем вам я желаю мира душевного. Сейчас сороковой день, когда в каком-то смысле нужно остановиться в глубочайших переживаниях. <…> Если переживания простираются далее 40-го дня, то они могут разрушать человека. Поэтому на место переживаний должна прийти молитва, посещение храма, добрые дела", — сказал предстоятель Русской церкви.

Он подчеркнул, что "из состояния горя и скорби человека не могут вывести ни его собственные усилия, ни даже забота ближних — его может вывести из этого состояния только сила Божия". "И пусть Господь вас укрепит, в этот трудный момент вашей жизни", — добавил патриарх.

"Я хотел бы призвать благословение Божие на всю Кемеровскую область, на народ Кемерово, на всех вас, мои дорогие. Живите в мире. Живите без злобы в сердце. <…> Пусть Господь хранит вашу землю, всех вас, ваших родных и близких", — заключил патриарх.

