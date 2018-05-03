Патриарх рассказал о помощи близким погибших при пожаре в кемеровском ТЦ

КЕМЕРОВО, 3 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что светские и церковные власти будут оказывать материальную и духовную помощь родственникам и близким погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово на протяжении всей их жизни, а не только в первый период после трагедии.
"Всех, от кого зависит оказание какой-либо помощи — материальной, административной, я очень прошу сделать все возможное для того, чтобы по-человечески мы могли солидаризироваться с пострадавшими людьми. Я познакомился с той информацией, которую мне дали в отношении предоставления помощи людям, и я отмечаю то, что эта работа совершается и уже совершилась во многом. Но дай Бог, чтобы забота о людях, окруженных этой трагедией, как-то вошла в сознание всех нас, особенно жителей Кемерово. И чтобы эта помощь, эта поддержка не ограничивалась только вот этим временем, наступившим после гибели людей", — сказал патриарх.
"Не 40 лет, не год, не 10, не 20 лет, но до конца — пока горе будет мучить людей, Церковь обязана быть вместе с ними. И я очень прошу вас всегда помнить почивших людей, скончавшихся в этой огненной стихии, возносить о них молитвы, а также возносить молитвы о здравии их близких, родных людей", — добавил предстоятель.