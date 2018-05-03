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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх рассказал о помощи близким погибших при пожаре в кемеровском ТЦ

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (996)
17:3803.05.2018
(обновлено: 18:59 03.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей СтефановПатриарх Кирилл передал в дар Знаменскому кафедральному собору Кемерово икону мученика-младенца Гавриила БелостокскогоПатриарх Кирилл передал в дар Знаменскому кафедральному собору Кемерово икону мученика-младенца Гавриила Белостокского
© РИА Новости / Сергей Стефанов

КЕМЕРОВО, 3 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что светские и церковные власти будут оказывать материальную и духовную помощь родственникам и близким погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово на протяжении всей их жизни, а не только в первый период после трагедии.

Народный мемориал около ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 3 мая 2018
© РИА Новости / Ольга Климова
Патриарх Кирилл совершил панихиду по погибшим в "Зимней вишне" в Кемерово
Предстоятель Русской православной церкви в четверг, на сороковой день после пожара в торговом центре, совершил панихиду по погибшим в Знаменском кафедральном соборе, после чего обратился со словом к людям, заполнившим весь храм и прилегающую территорию. В числе присутствовавших на богослужении были также представители различных органов власти.

"Всех, от кого зависит оказание какой-либо помощи — материальной, административной, я очень прошу сделать все возможное для того, чтобы по-человечески мы могли солидаризироваться с пострадавшими людьми. Я познакомился с той информацией, которую мне дали в отношении предоставления помощи людям, и я отмечаю то, что эта работа совершается и уже совершилась во многом. Но дай Бог, чтобы забота о людях, окруженных этой трагедией, как-то вошла в сознание всех нас, особенно жителей Кемерово. И чтобы эта помощь, эта поддержка не ограничивалась только вот этим временем, наступившим после гибели людей", — сказал патриарх.

Народный мемориал около ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 3 мая 2018
© РИА Новости / Ольга Климова
Патриарх Кирилл возложил цветы к мемориалу у ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Обращаясь к митрополиту Кемеровскому и Прокопьевскому Аристарху и священнослужителям Кемеровской епархии, он заметил, что "именно Церковь оказывает поддержку людям, прошедшим через горе, на протяжении всей их жизни".

"Не 40 лет, не год, не 10, не 20 лет, но до конца — пока горе будет мучить людей, Церковь обязана быть вместе с ними. И я очень прошу вас всегда помнить почивших людей, скончавшихся в этой огненной стихии, возносить о них молитвы, а также возносить молитвы о здравии их близких, родных людей", — добавил предстоятель.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
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Пожар в торговом центре в Кемерово

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