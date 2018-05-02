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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Новым великим магистром Мальтийского ордена стал Джакомо Далла Торре

15:2702.05.2018
(обновлено: 15:42 02.05.2018)
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© AP Photo / Alessandra TarantinoРыцари Мальты следуют за Джакомо Далла Торре-дель-Темпио-ди-Сангинетто во время шествия перед избранием великого магистра Мальтийского ордена. 2 мая 2018Рыцари Мальты следуют за Джакомо Далла Торре-дель-Темпио-ди-Сангинетто во время шествия перед избранием великого магистра Мальтийского ордена. 2 мая 2018
© AP Photo / Alessandra Tarantino

РИМ, 2 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Новым великим магистром католического Мальтийского ордена (Суверенного военного ордена госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты) в среду избран 73-летний итальянский аристократ Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто, сообщил РИА Новости официальный представитель этого старейшего из действующих в мире рыцарских орденов.

Корона Великого Магистра Ордена
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Орден без головы: мальтийские рыцари остались без магистра

"Выборы состоялись в среду на специально созванном по этому случаю заседании Государственного совета, в котором приняли участие 54 выборщика, в том числе местоблюститель великого магистра, члены Суверенного совета (правительства), приоры, избранные кавалеры, а также 15 председателей национальных ассоциаций ордена, среди которых впервые были две женщины. Джакомо Далла Торре — 80-й великий магистр в истории нашего ордена, он принесет присягу в четверг. Его первой миссией станет участие в 60-м международном паломничестве рыцарей в Лурд, которое состоится 4-8 мая", — заявил агентству глава совета по коммуникациям Мальтийского ордена Эудженио Айролди ди Роббиате.

Выборы главы Мальтийского ордена, имеющего статус наблюдателя при ООН и поддерживающего дипломатические отношения со 107 государствами, в том числе с РФ, прошли на древней Вилле Маджистрале, которая находится на Авентинском холме Рима и пользуется правом экстерриториальности. В соответствии с требованиями конституции ордена претендовать на пост великого магистра имели право всего 12 человек.

В апреле прошлого года Джакомо Далла Торре в экстренной ситуации был на год избран местоблюстителем великого магистра. Он сменил на посту руководителя Мальтийского ордена великого магистра Мэтью Фестинга, который в конце января 2017 года был вынужден уйти в отставку по настоянию папы Римского Франциска.

Отставка Фестинга, который, как и все великие магистры, был избран на этот пост пожизненно, стала уникальным случаем в новейшей истории ордена. Его причиной был острый конфликт в высшем руководстве госпитальеров, в который пришлось вмешаться Святому престолу. В Ватикане даже решили создать специальную комиссию по изучению всех обстоятельств, связанных с современной ситуацией в Мальтийском ордене.

Однако неожиданно это вызвало исключительно резкую реакцию со стороны Фестинга, который недвусмысленно напомнил Святому престолу о суверенности возглавляемого им рыцарского ордена. В итоге великий магистр был приглашен на специальную аудиенцию к папе Франциску, после которой он подал в отставку. После этого Святой престол назначил специальным папским делегатом при Мальтийском ордене одного из ближайших сотрудников папы Франциска, заместителя госсекретаря Ватикана Джованни Анджело Беччу, задачей которого стало "духовное обновление ордена".

Суверенный военный орден госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты был основан в 1099 году крестоносцами в Иерусалиме. После захвата мусульманами Святой Земли они перебрались на Родос, а затем обосновались на Мальте. Великим магистром и протектором мальтийских рыцарей был российский император Павел I. В настоящее время штаб-квартира ордена находится в Риме. Членами Мальтийского ордена, который активно занимается оказанием гуманитарной и медицинской помощи нуждающимся, в настоящее время являются 13,5 тысячи рыцарей. В реализации проектов ордена в 120 странах мира, в том числе в зонах острых международных конфликтов, участвуют 25 тысяч профессиональных специалистов и около 80 тысяч волонтеров.

Ранее в интервью РИА Новости посол РФ в Ватикане и по совместительству представитель при Мальтийском ордене Александр Авдеев отметил, что Россия сотрудничает с орденом вне зависимости от внутренней ситуации в нем. Как сообщал дипломат, "мы для себя обозначили четкую линию поведения: наше сотрудничество, имеющее глубокие корни и интересные исторические эпизоды, должно быть активным вне зависимости от внутренней ситуации в ордене". По его словам, "и эту линию мы выдержали".

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