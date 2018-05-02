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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Совете раввинов Европы рассказали, как возник вопрос о запрете обрезания

13:4502.05.2018
(обновлено: 13:47 02.05.2018)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВрач в больнице. Архивное фотоВрач в больнице. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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РИГА, 2 мая — РИА Новости. Проблемы внутри мусульманского сообщества Европы, связанные с некачественным проведением обряда обрезания, нанесли сопутствующий ущерб еврейской общине, ведь в ряде стран хотят запретить обрезание несовершеннолетних, заявил РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

Мальчик плачет во время обряда обрезания в Багдаде. 2009 год
© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
Наотрез против: евреев и мусульман выдавливают из Европы за обрезание

В Риге проходит конференция европейских раввинов, на которой, в частности, обсуждается инициатива законодателей Исландии, Норвегии и Дании запретить в своих странах обрезание мальчиков до 16 лет. Исландский законопроект, предусматривающий для нарушителей тюремный срок в шесть лет, получил отрицательный отзыв правительства. В Норвегии аналогичный вопрос начал обсуждаться ещё в прошлом году и до сих пор стоит в повестке дня парламента. В Дании за запрет обрезания в начале этого года выступила Датская медицинская ассоциация, отметившая, что обрезание требует "информированного согласия лица".

"Вопрос запрета обрезания — это вопрос свободы вероисповедания, — заявил Гольдшмидт. — Например, в Советском Союзе обрезание несовершеннолетних было запрещено. За это сажали в тюрьму на пять лет. Когда я приехал в СССР в 1989 году, многие люди, которые провели этот обряд, будучи взрослыми, говорили мне, что лучше бы сделали обрезание в детстве. И вот сейчас законодатели в некоторых странах Европы не хотят слышать этот аргумент", — подчеркнул он.

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© Fotolia / Kablonk Micro
В Норвегии предложили запретить обрезание мальчиков до 16 лет

Раввин отметил, что, согласно правилам общины, каждый, кто намерен проводить обряд обрезания, обязан сдать экзамены по медицинским дисциплинам. Поэтому все, кто проводят брит-милу (название обряда в иудаизме), "являются профессионалами". А во многих странах — например, Италии и Норвегии — во время обряда обрезания обязательно должен присутствовать врач, отметил собеседник агентства.

"Проблема заключается, в том числе, и в том, что некоторым мусульманам, которые приехали в Европу, операцию обрезания, по разным причинам, проводили непрофессионально", — отметил Гольдшмидт.

Несколько лет назад евреи и мусульмане создали Совет мусульманских и еврейских лидеров Европы, на заседаниях которого обсуждается, в том числе, решение этой проблемы. Сейчас, по словам главы Совета раввинов Европы, мусульманские общины обучают профессионалов, чтобы случаев, когда обряд обрезания приводил к последствиям для здоровья человека, не было.

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"Из-за сложившихся проблем в мусульманском сообществе евреи получили сопутствующий ущерб. У нас есть общие проблемы с мусульманскими общинами, и сегодня эта — одна из них. Для нас важно, чтобы таких прецедентов не было вообще, поэтому мы с мусульманской общиной работаем сообща", — сделал вывод раввин.

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