РИГА, 2 мая — РИА Новости. Проблемы внутри мусульманского сообщества Европы, связанные с некачественным проведением обряда обрезания, нанесли сопутствующий ущерб еврейской общине, ведь в ряде стран хотят запретить обрезание несовершеннолетних, заявил РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

В Риге проходит конференция европейских раввинов, на которой, в частности, обсуждается инициатива законодателей Исландии, Норвегии и Дании запретить в своих странах обрезание мальчиков до 16 лет. Исландский законопроект, предусматривающий для нарушителей тюремный срок в шесть лет, получил отрицательный отзыв правительства. В Норвегии аналогичный вопрос начал обсуждаться ещё в прошлом году и до сих пор стоит в повестке дня парламента. В Дании за запрет обрезания в начале этого года выступила Датская медицинская ассоциация, отметившая, что обрезание требует "информированного согласия лица".

"Вопрос запрета обрезания — это вопрос свободы вероисповедания, — заявил Гольдшмидт. — Например, в Советском Союзе обрезание несовершеннолетних было запрещено. За это сажали в тюрьму на пять лет. Когда я приехал в СССР в 1989 году, многие люди, которые провели этот обряд, будучи взрослыми, говорили мне, что лучше бы сделали обрезание в детстве. И вот сейчас законодатели в некоторых странах Европы не хотят слышать этот аргумент", — подчеркнул он.

Раввин отметил, что, согласно правилам общины, каждый, кто намерен проводить обряд обрезания, обязан сдать экзамены по медицинским дисциплинам. Поэтому все, кто проводят брит-милу (название обряда в иудаизме), "являются профессионалами". А во многих странах — например, Италии и Норвегии — во время обряда обрезания обязательно должен присутствовать врач, отметил собеседник агентства.

"Проблема заключается, в том числе, и в том, что некоторым мусульманам, которые приехали в Европу, операцию обрезания, по разным причинам, проводили непрофессионально", — отметил Гольдшмидт.

Несколько лет назад евреи и мусульмане создали Совет мусульманских и еврейских лидеров Европы, на заседаниях которого обсуждается, в том числе, решение этой проблемы. Сейчас, по словам главы Совета раввинов Европы, мусульманские общины обучают профессионалов, чтобы случаев, когда обряд обрезания приводил к последствиям для здоровья человека, не было.

"Из-за сложившихся проблем в мусульманском сообществе евреи получили сопутствующий ущерб. У нас есть общие проблемы с мусульманскими общинами, и сегодня эта — одна из них. Для нас важно, чтобы таких прецедентов не было вообще, поэтому мы с мусульманской общиной работаем сообща", — сделал вывод раввин.