Китеж-град в XXI веке: как "восстают из-под воды" затопленные обители

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Сергей Стефанов. Проект "За спасение затопленного храма-маяка в Крохино" в этом году принес победу его создателю: уроженка Уфы Анор Тукаева стала лауреатом I Международной молодежной премии Императорского православного палестинского общества "За верность призванию". Крохинская церковь — единственный храм на воде в России, сохранившийся после затопления больших территорий при строительстве Волго-Балта в 1960-х годах. Корреспондент РИА Новости узнал истории наиболее известных церковных объектов, ушедших под воду при создании рукотворных морей.

Храм Рождества Христова в Крохино

"Когда я в первый раз оказалась в Крохино, в 2009 году, мне было очень больно и горько. Потому что я поняла, что никто этим храмом заниматься не будет и он может скоро обрушиться. И сразу появилось чувство ответственности за это место. Оно стало мне очень дорого, пройти мимо было невозможно", — вспоминает основатель и руководитель благотворительного фонда "Центр возрождения культурного наследия "Крохино" Анор Тукаева.

Храм Рождества Христова в селе Крохино Вологодской области был построен в конце XVIII века у самого берега Белого озера, у истока реки Шексны. Когда-то на этом месте располагался древний город Белоозеро, основанный еще во времена Крещения Руси.

В начале 1960-х годов при наполнении Шекснинского водохранилища все Крохино ушло под воду. Сельская церковь выстояла, хотя и оказалась подтоплена. "Храм на воде" — так его и называют теперь.

© Фото из личного архива Анор Тукаевой Храм Рождества Христова в Крохино © Фото из личного архива Анор Тукаевой Храм Рождества Христова в Крохино

Анор Тукаева собрала команду добровольцев, и начались работы по сохранению Рождественской церкви. За основу взяли опыт консервации 75-метровой Калязинской колокольни, у которой была похожая судьба: при создании Угличского водохранилища колокольня оказалась в зоне затопления и ее оставили в качестве маяка.

За несколько лет волонтеры построили дамбу рядом с Крохинским храмом, которая принимает на себя удары волн и защищает храм от стихий.

"Это был длительный и тяжелый труд, потому что весь груз приходилось перевозить на маленькой лодке-лежанке. В дамбу вложено более 40 тонн цемента. А песка потребовалось в три раза больше. Все это загружалось и выгружалось вручную", — рассказала Тукаева РИА Новости.

В ближайших планах — строительство второй гряды дамбы, укрепление фундамента и стен здания. Обычно волонтеры выезжают в Крохино на выходных, "экспедиционный" сезон длится с мая по октябрь. При этом Анор подчеркивает, что речь идет о "консервации", а не о восстановлении церкви.

"Храм в том виде, в котором он дошел до нас, несет в себе важную историческую, духовную информацию, он задает вопросы людям, — говорит исследователь. — Буквально в 30 метрах от него проходит фарватер, и сотни судов с туристами ежегодно проплывают мимо. Если представить, что там появится вновь отстроенный храм, то это будет восприниматься как некий аттракцион. А в нынешнем состоянии храм задает очень много вопросов. И, отвечая на них, люди могут много узнать об истории страны и, в частности, этого региона".

По словам Тукаевой, при создании водохранилищ на Вологодчине было затоплено около десятка православных храмов. Возможно, уже скоро будет создан и виртуальный музей по истории затопления Белозерья. Этим сейчас тоже занимаются добровольцы.

"Мы пытаемся найти переселенцев, которые еще в детстве видели это и помнят затопление. Не ограничиваемся только Крохино — в Белозерье ведь порядка 13-14 сел исчезли под водой. Что-то собирается по крупицам… Мы хотим проанализировать весь архив, который у нас собран за эти годы, — фотографии, рассказы, живые воспоминания — и представить его в виде виртуального музея", — делится руководитель проекта.

© Виктор Новиков Анор Тукаева © Виктор Новиков Анор Тукаева

Югская Дорофеева пустынь

"Затопленные святыни Мологского края" — так называется проект подводного исследователя Константина Богданова. Водолазы при содействии Русского географического общества уже второй год изучают территории, попавшие под воду в 1940-е годы при создании Рыбинского водохранилища в Ярославской области.

В прошлом году экспедиция погружалась на место, где стояла усадьба Мусиных-Пушкиных Иловна, а в этом сезоне ее цель — Югская Дорофеева пустынь. Этот мужской монастырь был основан более 400 лет назад иноком Псково-Печерской лавры Дорофеем. В 1920-е годы пустынь превратили в детский лагерь, а в 1940-х она была затоплена.

Не сохранилось точных сведений, в каком состоянии обитель ушла под воду: была ли она перед этим разрушена, или разобрана на кирпичи, или же ее строения сохранились. Чтобы получить точные координаты святыни, специалисты провели эхолокацию и сравнили данные со старыми картами.

"Мы выбрали Югский монастырь, потому что это одна из духовных жемчужин региона. Честно говоря, надеялись обнаружить хоть что-то: фундаменты или фрагменты, но выяснилось, что, судя по всему, в период затопления монастырь был полностью разрушен, его взрывали", — рассказал РИА Новости Константин Богданов.

Водолазы нашли лишь несколько артефактов — металлических изделий, украшавших ограду или ворота монастыря. На месте центрального храма обнаружили двухметровую яму, видимо, образовавшуюся из-за взрыва. Во многих местах — плотное нагромождение кирпичей. При внимательном рассмотрении в них угадываются контуры колокольни, монастырских стен, храмов…

Однако исследователи не унывают. Во время погружения водолазы вели видеосъемку, и теперь Константин Богданов надеется сделать 3D-модель Югского монастыря, чтобы хоть таким образом "вернуть" его современникам. Нынешние технологии позволяют воссоздать образ храма или монастыря, даже если от него остались одни руины.

"Рыбинское водохранилище — это огромный подводный музей, на дне которого сохранились фрагменты поистине уникальных или, по крайней мере, очень интересных исторических, архитектурных памятников — усадеб, храмов, монастырей. Мы пытаемся показать, как это выглядит сегодня и как это выглядело тогда", — говорит Богданов.

Игумен Данилова монастыря Иннокентий (Ольховой) тоже не раз погружался на дно Рыбинского водохранилища. "Для нас это память. Для меня как священника это прежде всего память духовная, память о тех, кто молился в этих монастырях, жил там, кто своей крепкой верой помогал людям, был для них светом духовной жизни… И там мы почувствовали, что есть связь времен, она существует", — поделился игумен с РИА Новости.

© Фото из личного архива протоиерея Геннадия Беловолова Большой крест памяти всех затопленных святынь в селе Мякса © Фото из личного архива протоиерея Геннадия Беловолова Большой крест памяти всех затопленных святынь в селе Мякса

Леушинский женский монастырь

"То, что произошло с Леушинским монастырем, и не только с ним, для меня совершенно удивительный феномен. Когда, кажется, ничего не осталось, вода все покрыла — тем не менее духовно, невидимо сегодня из-под воды восстают монастыри, храмы и это чем-то напоминает нашу древнюю легенду о граде Китеже. Кто бы мог подумать, что она будет иметь такое реальное воплощение в истории Леушино", — замечает настоятель Леушинского подворья в Петербурге протоиерей Геннадий Беловолов.

Иоанно-Предтеченский Леушинский монастырь — пожалуй, самый известный из затопленных обителей. В начале XX века он был одним из главных женских монастырей России, в нем проживали до 700 насельниц. Обитель, основанную между Череповцом и Рыбинском, называли "Северной женской лаврой", а настоятельницу игумению Таисию (Солопову) — "игуменией всея Руси" за ее труды.

© Фото предоставлено протоиереем Геннадием Беловоловым Леушинский монастырь в период расцвета в начале XX века © Фото предоставлено протоиереем Геннадием Беловоловым Леушинский монастырь в период расцвета в начале XX века

С 1941 по 1946 год при наполнении Рыбинского водохранилища Леушино было затоплено, хотя его монументальные постройки возвышались над водами рукотворного моря еще полтора десятилетия.

Как рассказал РИА Новости отец Геннадий, память об обители стала возрождаться с 1999 года, когда сотни верующих, собиравшиеся из разных городов, стали устраивать молитвенные "Леушинские стояния". На них возникла идея построить в селении Мякса Череповецкого района — ближайшем к затопленному монастырю — храм-памятник.

Но вначале прямо на берегу Рыбинского водохранилища был установлен крест. Его сделали из ствола дерева, срубленного еще в то время, когда затапливалась эта местность. "А затем и храм был построен: его колокольня высокая, шатровая, как свеча, — он виден всем проплывающим по Рыбинскому водохранилищу кораблям. Этот храм был обращен в женскую обитель в память о затопленном монастыре и получил название "Новое Леушино", — говорит Беловолов.

Ново-Леушинский монастырь был открыт в селе Мякса в конце 2016 года. "То, что кажется физически уже невозвратимым и необратимым, тем не менее возвращается в каких-то новых формах. Так и затопленный монастырь вдруг явился в образе новой обители", — добавляет священник.

Помимо Леушинского монастыря и Дорофеевой пустыни, Рыбинское водохранилище затопило также Афанасьевский монастырь в Мологе — вместе с целым городом он ушел под воду. Возможно, в недалеком будущем у всех этих мест появится и своя небесная покровительница. По сведениям протоиерея Геннадия Беловолова, сейчас готовится канонизация игумении Таисии и в случае ее прославления она может быть названа "покровительницей затопленной Руси".

Удивительно, но все, что произойдет с Леушинским монастырем, его настоятельница предвидела еще в 1881 году. В своих "Записках" Таисия подробно рассказала о сонном видении, бывшем ей накануне ее назначения в Леушинскую общину. Во сне она увидела затопление монастыря и будущее его явление из-под воды.

Описывая открывшееся перед ней "огромное пространство воды, которому и конца не видно", игумения подчеркивала, что это бескрайнее море было "наливное, а не самобытное".