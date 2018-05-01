Папа римский назвал труд фундаментальным элементом достоинства человека

Празднование Первомая в 2018 году (21)

ВАТИКАН, 1 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа римский Франциск 1 мая, когда Римско-католическая церковь отмечает день святого Иосифа труженика, напомнил, что труд является основополагающей частью человеческого достоинства.

"Мы отмечаем день святого Иосифа труженика, помня о том, что труд является фундаментальным элементом достоинства личности", — написал понтифик в своем микроблоге в Twitter.

We celebrate St Joseph the Worker, never forgetting that work is a fundamental aspect of human dignity. — Pope Francis (@Pontifex) 1 мая 2018 г.

​Праздник святого Иосифа труженика как покровителя всех трудящихся в 1955 году учредил папа римский Пий XII, придав таким образом светскому празднику новое религиозное измерение. Иосиф труженик является для христиан образцом терпения и трудолюбия.

Подробнее о традиции празднования Первомая читайте в справке РИА Новости >>