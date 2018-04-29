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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Приказано убивать: самые жуткие секты в мире

08:0029.04.2018
(обновлено: 09:51 29.04.2018)
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© Depositphotos / klaudiafjОккультный ритуалОккультный ритуал
© Depositphotos / klaudiafj

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. В США расследуют дело голливудской актрисы Эллисон Мак, которая вербовала девушек в секту, где их превращали в секс-рабынь. Это далеко не первый случай, когда религиозные культы губят людей. О самых страшных сектах в мире — в материале РИА Новости.

"Храм народов"

Эта секта известна одним из самых массовых самоубийств в истории. Городок Джонстаун, основанный ее адептами в джунглях южноамериканской Гайаны, был усеян трупами. По версии следствия, 918 человек, включая одного американского конгрессмена, 18 ноября 1978 года совершили "революционное самоубийство". Но далеко не все этому верят, подозревая, что это дело рук ЦРУ. На то есть веские причины.  

Джим Джонс мечтал построить в США "апостольский социализм". Его движение привлекало в основном представителей низших слоев американского общества благодаря тому, что их бесплатно кормили и лечили. За пару лет организация обросла многочисленными больницами, школами, домами престарелых и так далее. За несколько месяцев до трагедии в Джонстауне началась подготовка к визиту Джонса в Москву: идея "религиозного социализма" заинтересовала кого-то в руководстве КПСС. "Мы стремимся перебазироваться в Советский Союз", — говорил Джонс в интервью советской прессе. 

© AP PhotoСотрудник полиции на месте массового самоубийства в Джонстауне, Гайана. 1978 год
© AP Photo
Сотрудник полиции на месте массового самоубийства в Джонстауне, Гайана. 1978 год

В 1977 году он и более 900 его адептов обосновались в Гайане, сбежав от многочисленных судебных исков. Джонса обвиняли в том, что условия жизни в созданном им поселении его имени нечеловеческие, что людей заставляют работать по 11 часов в день. А он в ответ отправлял в СМИ кассеты с записями, на которых были слышны песни, смех и шутки. По одной из версий, обитатели Джонстауна массово употребляли наркотики. 

Американские следователи утверждают, что 918 жителей Джонстауна скончались от цианида. Впрочем, с места трагедии поступала противоречивая информация — например, говорилось, что судебные медики осмотрели тела далеко не всех погибших. Это и дало основание для подозрений, что членов "Храма народов" истребили агенты ЦРУ, "чтобы те не уехали в СССР".

"Семья" Мэнсона

Лидер секты "Семья" Чарльз Мэнсон послужил прототипом персонажей многих фильмов и книг. Отсидев два тюремных срока, в 1967 году он вместе с небольшой группой последователей колесил по США, называя себя "реинкарнацией" Христа и дьявола в одном теле. Как потом выяснит полиция, члены секты во время своих ритуалов пили кровь животных и устраивали оргии.

В 1969 году Мэнсон объявил своим последователям, что близится конец света и его наступление нужно ускорить. И приказал убивать. Несколько месяцев вся Калифорния жила в страхе после серии массовых жестоких убийств, учиненных "Семьей". Среди жертв — актриса Шэрон Тейт, жена известного кинорежиссера Романа Полански.

© AP PhotoЧарльз Мэнсон, обвиняемый в убийстве Шэрон Тейт. 10 ноября 1970
© AP Photo
Чарльз Мэнсон, обвиняемый в убийстве Шэрон Тейт. 10 ноября 1970

Мэнсона и его последователей приговорили к смертной казни, однако в 1972 году в Калифорнии эту меру наказания отменили, а приговор заменили девятью пожизненными сроками.

Чарльз Мэнсон скончался 19 ноября 2017-го на 84-м году жизни.

"Аум синрикё"*

 
Как писал Харуки Мураками, история Японии разделилась на "до" и "после" 20 марта 1995 года. В этот день в токийском метро произошел теракт с применением химического оружия. Десять членов секты "Аум синрикё"* провели четко спланированную атаку, подложив в забитые людьми вагоны пакеты с зарином. По разным данным, погибли от десяти до 27 человек. Несколько тысяч человек пострадали.

© AP Photo / Chikumo ChiakiПострадавшие при теракте в токийском метро организованном сектой "Аум синрикё"
© AP Photo / Chikumo Chiaki
Пострадавшие при теракте в токийском метро организованном сектой "Аум синрикё"

Приказ атаковать жителей Токио отдал лидер секты Сёко Асахара (настоящее имя — Тидзуо Мацумото). Он основал "Аум синрикё"* в 1984 году. За десять лет к организации примкнули десятки тысяч последователей Асахары. Немало его адептов было и в России, куда он неоднократно приезжал и проводил уроки, суть которых заключалась в том, что через управление своими энергиями человек может достичь счастья.

Асахара тоже внушал адептам, что скоро наступит конец света и к нему нужно готовиться. Для этого в Японии были созданы подпольные лаборатории по производству химического оружия, организация даже обзавелась военным вертолетом.

Его приговорили к смертной казни через повешение. Однако вердикт суда до сих пор не вступил в силу, и основатель одиозного культа ждет своей участи в японской тюрьме. С 2016 года деятельность "Аум синрикё"* запрещена в России.

"Орден Храма Солнца"

Бельгийский гомеопат Люк Журе объединил десятки людей, интересовавшихся учением тамплиеров и розенкрейцеров. Последователи "ордена" были достаточно влиятельными, кроме того, существовал "входной билет" в виде крупных взносов. По данным швейцарской полиции, руководство секты активно пускало эти деньги в оборот, занимаясь даже торговлей оружием.

"Орден" проводил свои собрания в обстановке строжайшей секретности. Но в 1994 году, спустя десять лет после его основания, в СМИ все-таки просочилась информация о ритуальных убийствах и самоубийствах, совершенных членами секты. В том же году в деревушке Гранж-сюр-Сальван сгорел большой коттедж, в котором находились 25 членов "ордена". Среди них были дети, на их телах нашли следы побоев.

© AFP 2018 / Andre PichetteСотрудники полиции на месте массового самоубийства в Квебеке, Канада. 5 октября 1994
© AFP 2018 / Andre Pichette
Сотрудники полиции на месте массового самоубийства в Квебеке, Канада. 5 октября 1994

Спустя несколько дней в деревне Шейри полиция обнаружила 23 тела и записку: "Люди, не оплакивайте нас! Лучше задумайтесь над собственной судьбой. Пусть наша любовь сопровождает вас в ужасных испытаниях, которые выпадут на вашу долю в момент апокалипсиса".

Потом выяснилось, что одновременно с трагедией в Шейри массовое самоубийство совершили адепты секты в Канаде, в пригороде Квебека. Себя они звали "бессмертными". Сообщения о том, что члены "ордена" совершали самоубийства, убивая перед этим своих родных, поступали из Франции, Швейцарии и Канады вплоть до 1997 года.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
neyuec351
самая жуткая секта мира это Сенат США и их последователи.
09:06
29.04.2018
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