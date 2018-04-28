Новый реанимобиль приобретен на средства храмов для московской больницы

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Глава синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон освятил новый реанимобиль для Центральной клинической больницы имени святителя Алексия, доставленный в медучреждение. Об этом сообщает в субботу сайт Русской православной церкви.

Автомобиль был приобретен на средства, поступившие по благословению патриарха Кирилла от московских храмов и монастырей. В день годовщины своей интронизации в 2018 году предстоятель Русской православной церкви, по традиции, попросил вместо покупки цветов, которые принято дарить архиереям к памятным датам и событиям, пожертвовать средства на приобретение машины скорой помощи для церковной больницы.

"Машина оснащена современным оборудованием, что позволяет транспортировать пациентов, находящихся в очень тяжелом состоянии. Это особенно важно, так как нам часто приходится переводить тяжелобольных из других больниц, зачастую даже из других городов, для госпитализации в отделение реанимации или паллиативное отделение нашей больницы", — рассказал главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров.

Новый автомобиль скорой помощи Ford Transit был приобретен за 2 миллиона 660 тысяч рублей, уточнила пресс-служба учреждения.

Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского, — многопрофильное лечебное учреждение на 275 мест. Больница является учреждением Русской православной церкви. Ежегодно врачи здесь принимают около 20 тысяч пациентов, стационарную медицинскую помощь получают более 10 тысяч человек. В больнице лечатся не только москвичи, но и люди из других регионов России вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Для всех больных обследование и лечение проводится бесплатно.

Больница святителя Алексия, являясь некоммерческой организацией, в значительной мере существует на благотворительные пожертвования.