"Вместо кипы — бейсболка". Антисемиты сблизили Меркель с ультраправыми

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Германии разгорается скандал на почве антисемитизма — еврейские общины обвиняют власти в неспособности их защитить. О том, как нападение на двух израильтян в кипах на одной из оживленных улиц Берлина рассорило евреев и сблизило Ангелу Меркель с ультраправыми, — в материале РИА Новости.
"Позорно!"
Уроженец Израиля Адам Армуш даже представить себе не мог, чем закончится его прогулка по фешенебельному району Пренцлауэр-Берг в Берлине. Он (этнический араб) решил показать друзьям, что в городе нет антисемитизма. Надел на голову кипу, и тут к нему подбежал молодой человек в черной кепке и коричневой куртке с ремнем в руке. "Яхуди! Яхуди!" ("Еврей!") — кричал он по-арабски, размахивая ремнем. Впоследствии выяснилось, что это беженец из Сирии. Он добровольно сдался полиции.
Этот вызвало большой скандал. В Германии к проблеме антисемитизма относятся очень внимательно. Тем не менее официальная статистика не радует: правоохранительные органы ежедневно получают сообщения о трех-четырех инцидентах на почве антисемитизма. В прошлом году их было зафиксировано 1452.
Удивительно, но даже Ангела Меркель в этот раз не сдержалась и заговорила в унисон с лидером правых, хотя всего два года назад она уверенно заявляла, что Германия примет каждого. "В Германии очень много беженцев арабского происхождения, которые привнесли в страну еще одну форму антисемитизма" — так прокомментировала канцлер берлинский инцидент израильским СМИ.
"Немыслимо и позорно, что ни одно еврейское учреждение не может существовать без защиты полиции, будь то школа, детский сад или синагога", — говорила она тогда.
И вот через несколько месяцев выясняется, что страна столкнулась с "новой формой антисемитизма" — на евреев могут напасть на оживленной улице средь бела дня. А ряд крупных европейских и американских СМИ добавили: "И это спустя 70 лет после победы над холокостом".
Кипу долой!
В итоге евреи вышли на улицы. В Берлине 25 апреля они провели "марш в кипах", к которому, кстати говоря, присоединились и христиане, и мусульмане, и атеисты. Митинг стал не только протестом против бездействия властей в вопросе защиты евреев, но и ответом на громкое заявление главы их общины.
Несколько авторитетных раввинов осудили позицию Шустера. Мол, нужно продолжать ходить в кипе, "гордясь своим еврейством".
"Несмотря на антисемитские нападения в Берлине, мы призываем к возвращению к нормальной жизни. Еврейская жизнь должна продолжаться в Германии открыто. Старое и новое европейское общество в Европе должно идентифицировать и уважать еврейские символы, которые являются неотъемлемой частью Европы", — сказал РИА Новости главный раввин Франкфурта Авихай Аппель.
Призыв лидера немецких евреев "носить бейсболки вместо кип" отверг и глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт. "Это печальный день в истории Европы, когда лидер еврейской общины рекомендует своей общине скрывать свое еврейство, гуляя по улицам. Попытки скрыться от антисемитов-врагов никогда не решали проблему", — отметил он в беседе с агентством.
Примечательно, что численность еврейского населения, по данным Центра Кантора при Тель-Авивском университете, быстрее всего в Европе растет как раз в Германии. Вместе со случаями насилия на почве антисемитизма. В 2016 году их было 15, а в 2017-м — уже 24. Причем сами немецкие евреи полагают, что дальше будет только хуже. Ведь нынешний инцидент, по словам того же Шустера, — "настоящий удар по немецкой демократии".