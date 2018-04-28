"Вместо кипы — бейсболка". Антисемиты сблизили Меркель с ультраправыми

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Германии разгорается скандал на почве антисемитизма — еврейские общины обвиняют власти в неспособности их защитить. О том, как нападение на двух израильтян в кипах на одной из оживленных улиц Берлина рассорило евреев и сблизило Ангелу Меркель с ультраправыми, — в материале РИА Новости.

"Позорно!"

Уроженец Израиля Адам Армуш даже представить себе не мог, чем закончится его прогулка по фешенебельному району Пренцлауэр-Берг в Берлине. Он (этнический араб) решил показать друзьям, что в городе нет антисемитизма. Надел на голову кипу, и тут к нему подбежал молодой человек в черной кепке и коричневой куртке с ремнем в руке. "Яхуди! Яхуди!" ("Еврей!") — кричал он по-арабски, размахивая ремнем. Впоследствии выяснилось, что это беженец из Сирии. Он добровольно сдался полиции.

Этот вызвало большой скандал. В Германии к проблеме антисемитизма относятся очень внимательно. Тем не менее официальная статистика не радует: правоохранительные органы ежедневно получают сообщения о трех-четырех инцидентах на почве антисемитизма. В прошлом году их было зафиксировано 1452.

Атаку осудили даже представители ультраправых, которых местные евреи очень боятся. "Тот, кто сжигает флаг со звездой Давида и нападает на граждан, которые носят кипу, злоупотребляет гостеприимством страны. Он утратил свое право остаться в Германии", — заявил лидер "Альтернативы для Германии" Александр Гауланд. Виноваты, по его словам, мигранты — против их засилья в стране как раз и борется его партия.

Удивительно, но даже Ангела Меркель в этот раз не сдержалась и заговорила в унисон с лидером правых, хотя всего два года назад она уверенно заявляла, что Германия примет каждого. "В Германии очень много беженцев арабского происхождения, которые привнесли в страну еще одну форму антисемитизма" — так прокомментировала канцлер берлинский инцидент израильским СМИ.

Глава правительства не преминула напомнить, что назначила специального комиссара по вопросам антисемитизма. Однако ее политические оппоненты заметили, что это было сделано лишь спустя несколько месяцев после обращения представителей еврейской общины. Кроме того, об этом, как о способе решить проблему, Меркель уже упоминала в своем выступлении по случаю Дня памяти жертв холокоста (27 января).

"Немыслимо и позорно, что ни одно еврейское учреждение не может существовать без защиты полиции, будь то школа, детский сад или синагога", — говорила она тогда.

И вот через несколько месяцев выясняется, что страна столкнулась с "новой формой антисемитизма" — на евреев могут напасть на оживленной улице средь бела дня. А ряд крупных европейских и американских СМИ добавили: "И это спустя 70 лет после победы над холокостом".

Кипу долой!

В итоге евреи вышли на улицы. В Берлине 25 апреля они провели "марш в кипах", к которому, кстати говоря, присоединились и христиане, и мусульмане, и атеисты. Митинг стал не только протестом против бездействия властей в вопросе защиты евреев, но и ответом на громкое заявление главы их общины.

"Я не уверен, стоит ли в этих местах демонстрировать свое еврейство, надев кипу, или все же предпочесть другой головной убор" — эти слова главы Центрального совета евреев в Германии Йозефа Шустера вызвали бурные споры как внутри общины, так и за ее пределами.

Несколько авторитетных раввинов осудили позицию Шустера. Мол, нужно продолжать ходить в кипе, "гордясь своим еврейством".

"Несмотря на антисемитские нападения в Берлине, мы призываем к возвращению к нормальной жизни. Еврейская жизнь должна продолжаться в Германии открыто. Старое и новое европейское общество в Европе должно идентифицировать и уважать еврейские символы, которые являются неотъемлемой частью Европы", — сказал РИА Новости главный раввин Франкфурта Авихай Аппель.

Призыв лидера немецких евреев "носить бейсболки вместо кип" отверг и глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт. "Это печальный день в истории Европы, когда лидер еврейской общины рекомендует своей общине скрывать свое еврейство, гуляя по улицам. Попытки скрыться от антисемитов-врагов никогда не решали проблему", — отметил он в беседе с агентством.

Раввин также призвал европейских евреев, в частности, фиксировать любые антисемитские инциденты и сообщать о них властям: "Почти каждый человек, идущий по улице сегодня, имеет в руках камеру, телефон, видеокамеру или магнитофон. Если в режиме реального времени подробности различных антисемитских происшествий будут переданы в полицейский участок, любой потенциальный преступник будет понимать, что из-за его действий его же будущее окажется под угрозой".

Примечательно, что численность еврейского населения, по данным Центра Кантора при Тель-Авивском университете, быстрее всего в Европе растет как раз в Германии. Вместе со случаями насилия на почве антисемитизма. В 2016 году их было 15, а в 2017-м — уже 24. Причем сами немецкие евреи полагают, что дальше будет только хуже. Ведь нынешний инцидент, по словам того же Шустера, — "настоящий удар по немецкой демократии".