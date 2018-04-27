В тюрьме атеистов нет: зачем венчаются в Бутырке

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Алексей Михеев. На Пасху патриарх Кирилл посетил Бутырский следственный изолятор и в нарушение всех правил разрешил одному из заключенных обвенчаться. Как провести 12 лет за колючей проволокой и дождаться своего семейного счастья — в материале РИА Новости.
"Я их знаю больше года. Он сам из Томска. Хорошо учился, поступил в один вуз, потом понял, что ошибся с выбором, — перешел в другой. Женился на своей подружке детства, но как-то у них не сложилось: он поехал в Москву, она не захотела и в одностороннем порядке развелась. Очень ему было тяжело. И он нашел утешение в наркотиках. Так бывает", — рассказывает старший священник Покровского храма протоиерей Константин Кобелев.
Отец Константин окончил биофак МГУ. В 1979 году попал в авиакатастрофу. А еще до этого, пережив тяжелый эмоциональный срыв, написал в своем дневнике: "Провидение, если ты есть, убей меня". И вот уже много лет помогает бутырским сидельцам. Ему доверяют, его слушают, и он постоянно рассказывает журналистам о том, как это — говорить о Боге тем, кто небо видит лишь во время кратких прогулок.
Сломанные судьбы и жены декабристов
"Очень у многих ребят так изломаны судьбы. Они сидят от десяти до 20 лет. Человек, который просто хотел купить наркотик, но как-то в этой процедуре поучаствовал, хотя бы рядом постоял, не беря ничего в руки, — все, считается участником группы. Конечно, с наркоманией нужно бороться, но надо же и разницу понимать", — сетует отец Константин. И прибавляет: "Нам, батюшкам, тоже сложно молчать о том, что многие получают срок больше, чем можно было бы".
Со своей невестой Ярослав знаком давно. Узнав, что с ним случилось, она очень пожалела молодого человека, стала его навещать. Решили обвенчаться. Однако Церковь настаивает на том, чтобы перед таинством молодые расписались в загсе. И тут возникла проблема. Свидетельство о разводе Ярослава находилось на его родине, в закрытом военном городке. Маша, невеста, долго пыталась его получить — и никак. И тут в Бутырке узнали, что к ним едет патриарх.
Молодые действительно живут этой перепиской, уверяет отец Константин.
"Помните, как жены декабристов уезжали? Это же в традициях нашего народа — не бросать человека. Сколько наши женщины ждали своих мужей!" — говорит он.
Бог за решеткой
По его словам, неверующих в СИЗО нет. "На тысячу человек не более десяти неверующих — я имею в виду и христиан, и мусульман. Атеисты все на свободе — а когда человек попадает в тюрьму, он начинает думать: что же ему поможет? И все приходят к Богу", — продолжает батюшка.
Самая большая радость для него, когда его "подопечные" продолжают жить по-христиански и на свободе. У одного заключенного дочь должна была родить, и он долго переживал: как же так, будет внук или внучка, а их дедушка даже не венчан? В итоге дочь на последних сроках беременности стояла на венчании родителей в тюремном храме, а вскоре произошло чудо — не помышлявшего ни о каком УДО счастливого дедушку выпустили на свободу. Внука, разумеется, крестил тоже отец Константин.
В настоящее время заключенных Бутырской тюрьмы окормляют девять священников. Трижды в неделю совершается Божественная литургия, на которую пускают всех желающих подследственных. "А таких почти 80 процентов; мы не успеваем служить. Почти каждый крещеный хочет попасть в храм", — улыбается отец Константин.