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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В тюрьме атеистов нет: зачем венчаются в Бутырке

08:0027.04.2018
(обновлено: 08:01 27.04.2018)
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© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея РусиЯрослав и Мария получают благословение патриарха Кирилла на венчание в Бутырском СИЗОЯрослав и Мария получают благословение патриарха Кирилла на венчание в Бутырском СИЗО
© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея Руси

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Алексей Михеев. На Пасху патриарх Кирилл посетил Бутырский следственный изолятор и в нарушение всех правил разрешил одному из заключенных обвенчаться. Как провести 12 лет за колючей проволокой и дождаться своего семейного счастья — в материале РИА Новости.

Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Из-за куполов на кулаке". Священник заступился за жертву произвола полиции
Двадцать трехэтажных корпусов, 434 камеры, из которых 101 — общие помещения размером приблизительно шесть на двенадцать метров. Остальные еще меньше. Сегодня в изоляторе содержатся около двух с половиной тысяч человек. Здесь же ждет отправки в колонию осужденный за распространение наркотиков Ярослав. Недавно в тюремном храме Покрова Пресвятой Богородицы он обвенчался с девушкой, с которой надеется прожить вместе всю жизнь.

"Я их знаю больше года. Он сам из Томска. Хорошо учился, поступил в один вуз, потом понял, что ошибся с выбором, — перешел в другой. Женился на своей подружке детства, но как-то у них не сложилось: он поехал в Москву, она не захотела и в одностороннем порядке развелась. Очень ему было тяжело. И он нашел утешение в наркотиках. Так бывает", — рассказывает старший священник Покровского храма протоиерей Константин Кобелев.

© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея РусиЗаключенные Бутырского СИЗО
© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
Заключенные Бутырского СИЗО

Отец Константин окончил биофак МГУ. В 1979 году попал в авиакатастрофу. А еще до этого, пережив тяжелый эмоциональный срыв, написал в своем дневнике: "Провидение, если ты есть, убей меня". И вот уже много лет помогает бутырским сидельцам. Ему доверяют, его слушают, и он постоянно рассказывает журналистам о том, как это — говорить о Боге тем, кто небо видит лишь во время кратких прогулок.

Сломанные судьбы и жены декабристов

Крещальная литургия в Бутырской тюрьме
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Небеса и земля" Бутырки: как приходят к вере в СИЗО
Однажды Ярослав пришел за очередной дозой, и ему предложили существенную скидку — за "постоять рядом" и "покараулить". Дилер делал так называемые "закладки" (небольшой запечатанный пакет с наркотиком, который курьер оставляет в определенном месте и сообщает координаты клиенту). А в следующий раз молодого человека арестовали. На суде он стал фактически главным обвиняемым по делу о распространении наркотиков. Приговор — 12 лет лишения свободы.

"Очень у многих ребят так изломаны судьбы. Они сидят от десяти до 20 лет. Человек, который просто хотел купить наркотик, но как-то в этой процедуре поучаствовал, хотя бы рядом постоял, не беря ничего в руки, — все, считается участником группы. Конечно, с наркоманией нужно бороться, но надо же и разницу понимать", — сетует отец Константин. И прибавляет: "Нам, батюшкам, тоже сложно молчать о том, что многие получают срок больше, чем можно было бы".

© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея РусиКоридор Бутырского СИЗО-2
© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
Коридор Бутырского СИЗО-2

Со своей невестой Ярослав знаком давно. Узнав, что с ним случилось, она очень пожалела молодого человека, стала его навещать. Решили обвенчаться. Однако Церковь настаивает на том, чтобы перед таинством молодые расписались в загсе. И тут возникла проблема. Свидетельство о разводе Ярослава находилось на его родине, в закрытом военном городке. Маша, невеста, долго пыталась его получить — и никак. И тут в Бутырке узнали, что к ним едет патриарх.

Свадьба в тюремной церкви на территории исправительной колонии в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Все поставила на кон". Как женщины становятся "ждулями" зеков
"А почему нет? Давайте поможем", — решил, по словам отца Константина, предстоятель Русской православной церкви, узнав их историю. И священник обвенчал пару в тюремном храме. Ярослав с Машей надеются, что отбывать срок его отправят в родную Томскую область. Маша уже подружилась со свекровью, собирается жить у нее и во всем ее поддерживать. А Ярослав постоянно пишет Маше длинные письма — "так подробно, про все чувства, ощущения", рассказывает она.

Молодые действительно живут этой перепиской, уверяет отец Константин.

"Помните, как жены декабристов уезжали? Это же в традициях нашего народа — не бросать человека. Сколько наши женщины ждали своих мужей!" — говорит он.

Бог за решеткой

По его словам, неверующих в СИЗО нет. "На тысячу человек не более десяти неверующих — я имею в виду и христиан, и мусульман. Атеисты все на свободе — а когда человек попадает в тюрьму, он начинает думать: что же ему поможет? И все приходят к Богу", — продолжает батюшка.

© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея РусиЕвангелие в камере Бутырского СИЗО
© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
Евангелие в камере Бутырского СИЗО

Самая большая радость для него, когда его "подопечные" продолжают жить по-христиански и на свободе. У одного заключенного дочь должна была родить, и он долго переживал: как же так, будет внук или внучка, а их дедушка даже не венчан? В итоге дочь на последних сроках беременности стояла на венчании родителей в тюремном храме, а вскоре произошло чудо — не помышлявшего ни о каком УДО счастливого дедушку выпустили на свободу. Внука, разумеется, крестил тоже отец Константин.

Следственный изолятор № 2 Бутырская тюрьма
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Здесь самая агрессивная среда": как в Бутырке перевоспитывают Евангелием
"Патриарх сказал, что мы приходим на помощь тем, кому особенно нужны. Сюда, конечно, попадают за дело. Но патриарх знает: многие сидят совсем не за то, что совершили, — так уж сложилась жизнь. И история Ярослава и Маши его глубоко тронула. Его главное пожелание им: дождитесь друг друга, пожалуйста!" — рассказывает самый главный священник самого большого московского СИЗО.

В настоящее время заключенных Бутырской тюрьмы окормляют девять священников. Трижды в неделю совершается Божественная литургия, на которую пускают всех желающих подследственных. "А таких почти 80 процентов; мы не успеваем служить. Почти каждый крещеный хочет попасть в храм", — улыбается отец Константин.

© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея РусиГолубь на окне камеры Бутырской тюрьмы
© Фото : пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
Голубь на окне камеры Бутырской тюрьмы
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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Вадим Монахов
В тюрьме атеистов нет - все уголовники верующие. Значит, атеисты морально гораздо лучше верующих.
08:09
27.04.2018
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