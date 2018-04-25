Более 4 тысяч школьников стали победителями и призерами олимпиады по ОПК

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Около 300 тысяч школьников из 80 российских регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья приняли участие в Х Общероссийской олимпиаде школьников "Основы православной культуры" (ОПК) в 2017-2018 годах, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).
Торжественная церемония закрытия олимпиады прошла во вторник в ПСТГУ. Перед этим состоялся суперфинал, на который приехали победители и призеры региональных туров олимпиады — 190 учащихся 4-11 классов из 33 субъектов РФ.
"Школьники решали целый комплекс заданий. В этом году это были эссе на тему "Радость человеку — благотворительность его" (Притч. 19,22), образовательный квест "Знатоки православной культуры" и проектно-исследовательская работа, содержавшая задания на внимательность: ребята отвечали на вопросы из истории Епархиального дома в Москве и жизни новомучеников и исповедников Российских", — сообщили в ПСТГУ.
Для 90 педагогов, сопровождавших учеников, был организован практический семинар по основам подготовки базовых заданий общероссийской олимпиады школьников по ОПК.
По итогам юбилейной олимпиады школьников по ОПК абсолютным победителем стал Валентин Мекрюков. Ученик 9 класса СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов из города Сосновый Бор Ленинградской области набрал 149 баллов из 150 возможных. Валентин участвует в олимпиаде уже в четвертый раз. В прошлом году он был вторым, теперь победил.
"Нужно очень много читать, читать то, что интересно тебе самому. Причем это могут быть совершенно разные книги. Это расширяет кругозор, эрудицию и очень сильно помогает", — поделился рецептом успеха Валентин Мекрюков, слова которого привели в пресс-службе ПСТГУ.
В этом учебном году более 4 тысяч школьников стали победителями и призерами олимпиады. Помимо призов и грамот, они получат существенные льготы при поступлении в российские вузы по профильному предмету или направлению высшего образования ("история" или "теология").
По данным ПСТГУ, за 10 лет олимпиада по ОПК охватила 82 российских региона, страны ближнего и дальнего зарубежья, в проекте приняли участие более 2,7 миллиона школьников от 4-го до 11-го класса. С олимпиадой сотрудничает каждая пятая школа России, она входит в список предметных олимпиад школьников по профилю "теология" и "история", имеет второй уровень по оценке Российского совета олимпиад школьников.