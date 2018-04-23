Порошенко понадеялся, что патриарх Кирилл поддержит автокефалию УПЦ

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко надеется что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержит создание единой украинской поместной православной церкви.

"Хочу подчеркнуть, что идеальным вариантом для меня был бы тот факт, чтобы вместе с патриархом Константинопольским Варфоломеем подтвердили этот томос (указ), эту автокефалию все православные церкви, включая российского патриарха. Это, на мой взгляд, единственный способ, чтобы хоть как-то отмыться от тех грехов, которые сделаны на территории Украины российскими военными, российскими пропагандистками и иногда российскими священниками. Верю ли я что это возможно? Бог творит чудеса, и я этого не исключаю", — сказал Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Президент Украины заявил 22 апреля, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение может быть принято до 28 июля. Близкий ко Вселенскому патриархату источник пояснил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

Украинская православная церковь Московского патриархата считает обращение Порошенко о создании единой поместной церкви превышением власти. Оппозиция на Украине назвала инициативу о создании единой церкви попыткой решить политические задачи накануне президентских выборов.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.