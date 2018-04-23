Украинцам не запретят посещать УПЦ МП, заявил Порошенко

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никто не запретит украинцам посещать церкви Московского патриархата в случае создания в стране единой поместной автокефальной церкви.

Президент Украины Петр Порошенко ранее в воскресенье заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение может быть принято до 28 июля. Близкий ко Вселенскому патриархату источник пояснил РИА Новости, что, поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

Украинская православная церковь Московского патриархата считает обращение Порошенко о создании единой поместной церкви превышением власти. Оппозиция на Украине назвала инициативу о создании единой церкви попыткой решить политические задачи накануне президентских выборов.

"Если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства (в Москве. — Прим. ред.), — это их право. И никто не имеет права указующим перстом запрещать посещать. Но я абсолютно уверен, что решение о получении Украинской православной церковью автокефалии вызовет огромный национальный подъем национального духа", — сказал Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник поздно вечером.

Он также отметил, что на Украине была и будет гарантирована свобода совести.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватах православных храмов.