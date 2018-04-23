Митрополит Иларион: вся история с отравлением Скрипалей очень темная

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Британские спецслужбы могут оказывать давление на Скрипалей, и есть вероятность, что они будут озвучивать ту точку зрения, которую "им навязывают, либо им внушили", считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Выступая в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия 24", митрополит Иларион по просьбе ведущей прокомментировал скандальное дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. В частности, отвечая на вопрос о том, какова вероятность того, что Великобритания будет оказывать давление на граждан РФ для дачи ими выгодных ей показаний, глава ОВЦС заметил, что, по его мнению, "такое давление уже давно оказывается".

"Вся эта история очень темная, и мы знаем только часть этой истории. Нам говорят, что есть некие секретные данные, которые неопровержимо свидетельствуют о виновности России", — сказал митрополит Иларион. В то же время, отметил он, российскую сторону до сих пор не ознакомили с этими данными, и в результате, добавил архиерей, "мы ходим по какому-то заколдованному кругу".

"Совершенно очевидно, что они находятся в руках британских властей и спецслужб. И очень вероятно, что они будут озвучивать ту точку зрения, которую либо им навязывают, либо им внушили за время их долгого пребывания в госпитале на лечении. Потому что, я думаю, что возможности услышать альтернативную точку зрения у них просто не было", — сказал митрополит Иларион.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно Российское государство. Россия категорически это отрицает.