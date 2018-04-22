Константинополь обсудит запрос об автокефалии УПЦ с другими церквями

АФИНЫ, 22 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Константинопольский патриархат сообщил, что вместе с другими православными церквами изучит запрос "церковных и политических деятелей" Украины о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

"Вселенский патриархат, по божественным и священным канонам и многовековому церковному порядку и традиции, с учетом мировой православной церкви и ответственности за всеправославное единство, святого крещения в Константинополе православного украинского народа, подробно рассмотрел вопрос о церковной ситуации на Украине, как это было и на предыдущих синодах, принял запрос о предоставлении автокефалии от части священнослужителей и политических деятелей, представляющих несколько миллионов православных украинцев", — говорится в сообщении пресс-службы патриархии.

"(Вселенский патриархат) решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации", — значится в тексте.

Константинопольский патриархат добавил, что его синод обсудил этот вопрос 19 и 20 апреля.