УПЦ: националисты на Украине решили, что им разрешили захват храмов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украинские националисты активизировались в связи с последними заявлениями властей о создании "единой поместной церкви" и своей ближайшей целью называют захват Киево-Печерской лавры, сообщает в пятницу сайт Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"Инициативу властей как можно быстрее, любым способом создать в Украине "единую поместную церковь" подхватили радикально настроенные националисты. Они считают, именно президент Петр Порошенко надоумил их на то, что настало время действовать. Своей ближайшей целью националисты назвали "освобождение" Киево-Печерской лавры", — говорится в сообщении.

В УПЦ, в частности, приводят высказывания в соцсетях соратников лидера одной из украинских националистических организаций Дмитрия Корчинского, заявивших о том, что "своим обращением к Вселенскому патриарху президент Порошенко однозначно дал сигнал…, что нечего ждать, достаточно закрывать глаза на этот беспредел, нужно захватывать храмы московского патриархата".

Так, представители одной из праворадикальных организаций уже анонсировали на 20-21 апреля проведение "тематических акций" у Десятинного монастыря в центре Киева.

Верховная рада в четверг поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею о создании в стране "единой поместной автокефальной церкви". В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также не признанные мировым православием церковные структуры: "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.