С активистки "Божьей воли" взыскали миллион рублей за экспонаты в Манеже

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Бутырский суд Москвы взыскал почти 1,2 миллиона рублей с активистки православного движения "Божья воля" Людмилы Есипенко на реставрацию экспонатов после погрома на выставке в Манеже, говорится в решении суда.

Такое решение суд принял в конце октября прошлого года.

ГБУК "МВО "Манеж" обратилось в суд с иском к Есипенко о возмещении ущерба, мотивируя свои требования тем, что Есипенко на выставке "Скульптуры, которые мы не видим" повредила экспонаты, являющиеся культурными ценностями, а именно: резьба на линолеуме "Вскрытие после снятия с креста", "Распятие" и "Снятие с креста".

Сама Есипенко на своей станице в Facebook сообщила, что о взыскании с нее более 1,18 миллиона рублей узнала случайно, когда с ее банковской карты начались списания денежных средств. При этом она говорит, что не получала уведомлений о необходимости явиться в суд.

Лидер православного общественного движения "Божья воля" Дмитрий Цорионов по прозвищу Энтео 14 августа 2015 года вместе со своими сторонниками разгромил в московском Манеже работы 1960-70-х годов на выставке "Скульптуры, которых мы не видим", заявив, что они оскорбляют чувства верующих.

Есипенко было предъявлено официальное обвинение по части 1 статьи 243 УК РФ (повреждение культурных ценностей), санкция данной статьи предусматривает до трех лет заключения. Изначально ущерб оценивался в 196 тысяч рублей. Девушка содержалась под домашним арестом, но в итоге дело в отношении активистки было прекращено.