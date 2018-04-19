Медведчук: идея создания поместной церкви на Украине усилит раскол в стране

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Идея создания на Украине единой поместной автокефальной церкви усилит раскол в украинском обществе, считает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Верховная рада в четверг поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви. По словам президента, решение синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

"Тот факт, что сегодня, как и во времена (экс-президента Украины Виктор) Ющенко, поднята тема единой поместной церкви, вовсе не означает стремления власти к объединению страны. Циничное вмешательство в сферу религии, тем более в условиях противостояния, которое уже привело к расколу в обществе, не сможет объединить украинский народ. Напротив, такое грубое вмешательство в вопросы веры грозит усилением раскола. Но куда циничнее то, что, поднимая вопрос создания единой поместной церкви, власть пытается прикрыть политический раскол", — цитирует Медведчука его пресс-служба, сообщение опубликовано на странице в Facebook.

В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.