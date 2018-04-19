Порошенко увидел в УПЦ МП "посягательство на территориальную целостность"

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко увидел в Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) "посягательство на территориальную целостность" страны.

Во вторник Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную раду поддержать его обращение. Депутаты в четверг поддержали обращение.

Порошенко после голосования в Раде заявил, что государство не имеет права вмешиваться в церковные дела, в том числе иностранное государство.

"Если Москва объявляет Украину своей канонической территорией, не является ли это посягательством на территориальную целостность Украины, и имеем ли мы право молча наблюдать за этим посягательством?" — заявил президент.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".