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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Финал Х Общероссийской олимпиады школьников по ОПК пройдет 23-24 апреля

11:5119.04.2018
(обновлено: 11:53 19.04.2018)
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© РИА Новости . Сергей ПятаковСвято-Тихоновский православный университет в восстановленном Московском епархиальном домеСвято-Тихоновский православный университет в восстановленном Московском епархиальном доме
© РИА Новости . Сергей Пятаков

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Финальный тур и торжественная церемония закрытия Х Общероссийской олимпиады школьников "Основы православной культуры" (ОПК) состоятся 23-24 апреля в Главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСТГУ.

Суперфинал, посвященный 10-летию олимпиады, пройдет 23 апреля. В нем примут участие 190 учащихся 4-11 классов — победителей и призеров региональных туров олимпиады из 33 субъектов РФ.

"После творческих испытаний для школьников организуют экскурсию по Главному зданию ПСТГУ (Епархиальному дому) и Музею памяти новомучеников и исповедников Российских. В этот же день запланирован практический семинар по основам подготовки базовых заданий общероссийской олимпиады школьников "Основы православной культуры" для 90 педагогов, сопровождающих школьников", — сообщили в вузе.

24 апреля в Соборной палате ПСТГУ на церемонии закрытия юбилейной олимпиады отличившихся школьников наградят. Помимо призов и грамот, победители получат существенные льготы при поступлении в вуз по профильному предмету или направлению высшего образования ("история" или "теология").

Здание национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"За 10 лет олимпиада охватила 82 региона РФ, страны ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссию, Молдавию, Казахстан, Украину, Киргизию, Литву, Италию, Гвинею, Бангладеш, Люксембург. Всего в проекте приняли участие более 2,7 миллиона школьников с 4 по 11 класс. С олимпиадой сотрудничает каждая пятая школа России, 700 управлений образования страны, 60 региональных организаторов от имени департаментов и министерств образования, более 12 тысяч педагогов-волонтёров проводят на местах отборочные туры", — рассказала  руководитель оргкомитета олимпиады, декан педагогического факультета ПСТГУ Татьяна Склярова.

По ее словам, педагогическим факультетом вуза в рамках работы над олимпиадой была создана уникальная методическая база, включающая более 4-х тысяч тестовых заданий, издан целый ряд учебно-методических пособий, проведено порядка 100 проектных работ и 200 различных мероприятий. "В 2017-18 учебном году, благодаря поддержке Фонда президентских грантов, реализована разработка концепции и программы предмета "Православная культура" на уровне общего образования с 5 по 9 класс", — добавила Склярова.

Олимпиада проводится при поддержке министерства образования РФ, синодального отдела религиозного образования и катехизации, Российского совета олимпиад школьников. Олимпиада входит в список предметных олимпиад школьников по профилю "Теология" и "История", имеет второй уровень по оценке Российского совета олимпиад школьников.

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