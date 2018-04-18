Порошенко провел многочасовую беседу "о судьбе церкви" с главой УПЦ МП

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
По данным пресс-службы, Порошенко сообщил Онуфрию о своем визите в Стамбул, где встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем и членами синода, которые были посвящены перспективам предоставления Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.
Кроме того, по данным пресс-службы, Порошенко официально получил обращения к Константинопольскому патриарху Варфоломею подписанные архиереями неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Во вторник Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную раду поддержать его обращение, в парламенте заявили, что по данному вопросу могут проголосовать в четверг. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение Константинопольскому патриарху.
На Украине сейчас действуют каноническая УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.