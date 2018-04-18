Порошенко провел многочасовую беседу "о судьбе церкви" с главой УПЦ МП

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, Порошенко сообщил Онуфрию о своем визите в Стамбул, где встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем и членами синода, которые были посвящены перспективам предоставления Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.

"Произошла многочасовая беседа о судьбе Украины, о судьбе украинской церкви", — цитирует пресс-служба слова украинского президента. По словам Порошенко, митрополит выразил заботу о всех гражданах Украины "в очень непростые времена". Также стороны обменялись мнениями по активизации межконфессионального диалога на Украине.

Кроме того, по данным пресс-службы, Порошенко официально получил обращения к Константинопольскому патриарху Варфоломею подписанные архиереями неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Во вторник Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную раду поддержать его обращение, в парламенте заявили, что по данному вопросу могут проголосовать в четверг. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение Константинопольскому патриарху.

В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

На Украине сейчас действуют каноническая УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.