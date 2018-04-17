В БПП рассказали, когда Рада поддержит обращение к вселенскому патриарху

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Лидер крупнейшей в Верховной раде Украины фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов заявил, что парламент в четверг может поддержать инициативу президента обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Раду поддержать его обращение. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение вселенскому патриарху.

"На сегодня есть не только обращение руководителей церквей к вселенскому патриарху. Но встреча (президента с лидерами фракций в Раде — ред.) доказала, что есть единство политических элит, есть единство парламентских фракций по этому вопросу. И мы надеемся, что в четверг в парламенте мы поддержим голосованием обращение президента к вселенскому патриарху о создании на Украине единой поместной православной церкви", — сказал Герасимов журналистам. Их общение транслировали украинские телеканалы.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко также прокомментировал заявления главы государства. "Работа, уже осуществленная президентом Порошенко относительно предоставления автокефалии украинского православия, по-настоящему уникальна. Мы в шаге от исторического решения Константинополя о независимости нашей церкви от Москвы при одновременном признании вселенским православием", — написал он в Twitter.

В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>