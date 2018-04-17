В БПП рассказали, когда Рада поддержит обращение к вселенскому патриарху

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Лидер крупнейшей в Верховной раде Украины фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов заявил, что парламент в четверг может поддержать инициативу президента обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.
"На сегодня есть не только обращение руководителей церквей к вселенскому патриарху. Но встреча (президента с лидерами фракций в Раде — ред.) доказала, что есть единство политических элит, есть единство парламентских фракций по этому вопросу. И мы надеемся, что в четверг в парламенте мы поддержим голосованием обращение президента к вселенскому патриарху о создании на Украине единой поместной православной церкви", — сказал Герасимов журналистам. Их общение транслировали украинские телеканалы.
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко также прокомментировал заявления главы государства. "Работа, уже осуществленная президентом Порошенко относительно предоставления автокефалии украинского православия, по-настоящему уникальна. Мы в шаге от исторического решения Константинополя о независимости нашей церкви от Москвы при одновременном признании вселенским православием", — написал он в Twitter.
На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.
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