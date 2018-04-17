Порошенко назвал примерные сроки создания независимой церкви на Украине

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви, решение синода об этом может быть принято до 28 июля.

"Принял решение обратиться к вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении томоса (разрешения — ред.) об автокефалии православной церкви на Украине. И просил бы вас, коллеги, чтобы и парламент поддержал это обращение, и сделал это как можно быстрее. Если будет решение парламента, обращение президента, церковных иерархов, передам вселенскому патриарху", — сказал президент во вторник на встрече с лидерами парламентских фракций, которую транслировали украинские телеканалы.

По его словам, все епископы УПЦ КП уже поставили подписи под соответствующим обращением к вселенскому патриарху и президенту. Порошенко выразил надежду, что обращение также поддержит Рада. По его словам, другие церкви на Украине рассматривают вопрос о подписании под обращением о предоставлении томоса на автокефаль.

Он заявил, что решение синода вселенского патриарха о создании единой поместной автокефальной церкви на Украине может быть принято до 28 июля. "Очень надеюсь, что это решение может быть принято до 1030-летия крещения Украины-Руси", — сказал он.

"Единая православная поместная церковь не станет государственной. Отделение церкви от государства будет дальше продолжать существовать. Все верующие имеют и будут иметь право свободно выбирать себе как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию", — заявил Порошенко.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.