Патриарх Кирилл поздравил православных жителей Китая с Пасхой

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил во вторник всех православных верующих Китая с праздником Светлого Христова Воскресения и поблагодарил руководство КНР за улучшение двусторонних отношений.

Предстоятель Русской православной церкви и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели пасхальный прием в Доме приемов МИД. После приема патриарх дал короткое интервью китайскому телевидению, в котором пожелал "добра и мира" всем православным верующим Китая и поздравил их с праздником Пасхи. Также патриарх поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы КНР.

"Святейший патриарх отметил его (Си Цзиньпина – ред.) особую роль в нынешних двусторонних отношениях между РФ и Китаем и пожелал ему успехов в его очень важном лидерском служении. Считаем, что при его руководстве связи между Россией и Китаем существенно улучшились и упрочнились", — сказал РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви, священник Александр Волков.

Образованная в 1956 году решением Священного синода Московского патриархата Китайская автономная православная церковь конце 1960-х годов практически прекратила своё видимое существование и де-юре не восстановлена до настоящего времени. По данным Отдела внешних церковных связей Московской патриархии, сегодня в Китае насчитывается до 15 тысяч православных. Православие признано как религия русского национального меньшинства в специальных автономных районах Синьцзян и Внутренняя Монголия, а также в провинции Хэйлунцзян.