Комната для намаза открылась в новом терминале аэропорта Симферополя

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Молельная комната для намаза открылась в новом терминале симферопольского аэропорта, сообщает во вторник Духовное управление мусульман (ДУМ) Крыма.

"Мы подготовили специальное помещение для намазов, молельная комната разграничена на мужскую и женскую зоны. Здесь есть все необходимое для совершения обряда. Коврик для намаза, четки, мебель для обуви, и, главное, экземпляр священной книги Коран. Рядом с молельной комнатой оборудовано место для омовения (абдестхане). Мусульмане, путешествующие авиатранспортом, смогут совершать религиозный обряд", — цитирует пресс-служба ДУМ помощника муфтия Крыма Раима Гафарова.

Он добавил, что еще в феврале, когда было принято совместное с компанией-застройщиком решение о выделении помещения для намазов, представители муфтията выезжали на место для определения киблы — точно установленного из любой точки земного шара направления в сторону священной Каабы в городе Мекка в Саудовской Аравии.

Рядом с комнатой для намазов также расположена молельная для православных христиан.

Новый терминал аэропорта Симферополя, который был построен менее чем за два года, 16 апреля принял первых пассажиров. С этого дня все рейсы обслуживаются в терминале "Крымская волна" площадью около 80 тысяч квадратных метров. Власти назвали реализованный проект новым символом полуострова.