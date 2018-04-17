Впервые за 100 лет на крейсере "Аврора" совершена Божественная литургия

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. На крейсере "Аврора", в храме Николая Мирликийского, 15 апреля впервые за 100 лет была совершена Божественная литургия, говорится в сообщении на сайте Московского патриархата.

Богослужение возглавил настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Долгоозерной улице Санкт-Петербурга, председатель комиссии Общественной палаты РФ по благотворительности протоиерей Александр Ткаченко. За литургией молились воспитанники Нахимовского военно-морского училища, члены экипажа и командование корабля.

"У этих людей есть твердое христианское православное мировоззрение, и они пришли на службу, потому что молитва Богу является важной частью их внутренней духовной жизни", — сказал Ткаченко.

По словам священника, теперь службы в храме на крейсере "Аврора" будут проходить регулярно.

"Это, конечно, не приходской храм, туда не могут приходить все жители. Это храм, находящийся на борту боевой единицы, корабля Балтийского флота. В основном, в службах будут принимать участие члены экипажа и командование корабля, а также воспитанники Нахимовского морского училища", — рассказал протоиерей.

Комментируя историческое значение первой за 100 лет литургии на крейсере "Аврора", отец Александр назвал прошедшую службу актом исторического примирения. "С "Авророй" ассоциировалось начало революции. <…> Во время литургии совершается молитва поминовения всех — и тех, кто был на стороне красных, и тех, кто был на стороне белых, и тех, кто видел будущее страны в продолжении прежнего строя, и тех, кто хотел изменить строй. Наверное, для православных людей это является актом исторического примирения людей разных взглядов и разных сословий".