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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Православные верующие отмечают Радоницу - пасхальное поминовение усопших

10:5917.04.2018
(обновлено: 11:22 17.04.2018)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПосещение кладбищ в день РадоницыПосещение кладбищ в день Радоницы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Русская православная церковь во вторник отмечает Радоницу — пасхальное поминовение усопших.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит Божественную литургию в Архангельском соборе Московского Кремля.

Радоница всегда приходится на девятый день после Пасхи. Это название этимологически связано со словами "род" и "радость" и свидетельствует, что верующие должны радоваться, поминая покойных, которые, уходя из земной жизни, рождаются "в жизнь вечную".

Во всех храмах Русской православной церкви в этот день пройдут заупокойные богослужения, после которых, по сложившейся традиции, христиане посещают кладбища.

Как уточнили в патриаршей пресс-службе, богослужение в Кремле начнется в 09.30.

Архангельский собор до эпохи Петра I был местом упокоения русских царей и великих князей. Литургии на Радоницу здесь совершал и предыдущий патриарх Алексий II, отмечавший, что те, кто похоронен в усыпальнице Архангельского собора, "отличались благочестием, верой, твердым стоянием за Русь Святую, укреплением могущества нашего Отечества".

"В Церкви все живы"

По уставу, поминать усопших принято каждую субботу, в этот день священники могут служить заупокойную литургию. Об умерших усиленно молятся также на третий, девятый и сороковой день по их кончине – когда, как верят христиане, душа человека поклоняется Богу и ожидает Его суда над собой.

Но есть и особенные дни в году, когда церковь возносит молитвы за всех "от века почивших православных христиан". Это две Вселенские родительские субботы — Троицкая, мясопустная (предпоследнее воскресенье перед Великим постом, посвященное Страшному суду), Димитриевская суббота (поминовение воинов), а также Радоница (девятый день после Пасхи).

"В церкви не просто сохраняется память о прошлом, не просто сохраняются дошедшие до нас имена. В церкви силой благодати Божией все живы, все реально существуют", — сказал патриарх Кирилл в своей проповеди на Радоницу.

Посещение кладбищ в день Радоницы
© РИА Новости / Егор Еремов
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По его словам, своим видимым существованием церковь принадлежит земному миру, "а невидимой стороной своего бытия она вне времени и пространства". "И это не просто метафора, это реальность, которую каждый должен ясно сознавать и даже сердцем своим переживать, особенно в тот день, когда мы молимся за ушедших из этого мира наших братьев и сестер, имена которых не просто вспоминаются, а оживают в молитве Церкви", — отметил первоиерарх РПЦ.

День особенного пасхального поминовения усопших, отметил патриарх, очень важен не только потому, что верующие молятся о своих родных и близких, которые в этом нуждаются, но и потому, что люди имеют возможность "задуматься о том, что вообще означает факт смерти после воскресения Христова, и еще раз укрепиться в вере в то, что Христос разрушил смерть и даровал всем нам подлинное бессмертие".

"К этому бессмертию мы, живущие на земле люди, прикасаемся уже здесь через соучастие в жизни церкви земной и небесной", — заключил предстоятель.

Согласно церковному учению, если душа человека в загробной жизни страдает от своих грехов, то молитва о ней на земле помогает ей очиститься и получить прощение от Бога. Если же усопший был праведен, то он, в ответ на молитву о нем, сам перед престолом Божиим молится за тех, кто поминает его.

Святитель Иоанн Златоуст (IV век) учил: "Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц — нашими о них молитвами, милостынями и приношениями". По выражению святителя Феофана Затворника (XIX век), умершие нуждаются в молитвах "как бедный в куске хлеба и чаше воды".

Бесплатный транспорт и выходной

Столичные власти на Радоницу организовали бесплатные автобусы для проезда к кладбищам. Такие же меры были приняты ранее на Пасху, 8 апреля, и на Антипасху ("Красную горку"), 15 апреля, поскольку в эти дни многие люди также традиционно посещают кладбища.

Свадебные гуляния накануне Красной горки на Поклонной горе
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"В связи с православным праздником Радоницей — днем особого поминовения усопших — 17 апреля для проезда к городским и пригородным кладбищам будут организованы специальные бесплатные автобусные маршруты", — говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

На время работы дополнительных транспортных линий будут изменены маршруты ряда автобусов.

Некоторые региональные власти Радоницу объявляют даже выходным днем. Так, в этом году соответствующее распоряжение подписал глава Республики Алтай Александр Бердников.

"Необходимо обеспечить максимально удобные условия для граждан, которые в этот день отправятся на кладбище, чтобы помянуть своих родных и близких", — цитирует пресс-служба правительства региона слова Бердникова.

В прошлые годы подобные решения уже принимали власти Кемеровской и Брянской областей, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и ряда других регионов.

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