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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Лидеры сирийских христиан осудили удары США и их союзников по Сирии

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (416)
19:4916.04.2018
(обновлено: 19:51 16.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПатриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х во время встречи с межконфессиональной делегацией религиозных деятелей из России в Дамаске. 5 февраля 2018Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х во время встречи с межконфессиональной делегацией религиозных деятелей из России в Дамаске. 5 февраля 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Лидеры ближневосточных христиан назвали жестокой агрессией ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии, призвав религиозных лидеров участвовавших в бомбежках стран осудить действия политиков.

"Мы, патриархи: Иоанн X, греко-православный патриарх Антиохийский и всего Востока; Игнатий Афрем II, Сирийский православный патриарх Антиохийский и всего Востока; и Иосиф Абси, Греко-Мелкитский католический патриарх Антиохийский, Александрийский и Иерусалимский, осуждаем и изобличаем вероломное нападение, которое имело место в это утро против Сирии, нашей дорогой родины, США, Францией и Великобританией, под предлогом использования химического оружия сирийским правительством", — говорится в совместном заявлении религиозных лидеров, который приводит Синодальный отдел РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Разрушенный Научно-исследовательский центр в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018
© REUTERS / Omar Sanadiki
Патриарх Кирилл обсудил по телефону с папой римским удары по Сирии
"Эта жестокая агрессия является очевидным нарушением международного права и Устава Организации Объединенных Наций, так как речь идет о неоправданном нападении против суверенной страны, члена Организации Объединенных Наций. Утверждения Соединенных Штатов и других стран о том, что сирийская армия использует химическое оружие и что Сирия является страной, которая обладает и использует такое оружие, необоснованны и не подкреплены четкими и достаточными доказательствами. Мы с прискорбием констатируем, что эти бомбардировки были совершены могущественными странами, которым Сирия не причинила никакого ущерба", — отмечают патриархи.

Также они призвали "все Церкви в странах, участвовавших в нанесении ударов, выполнить свои христианские обязанности, согласно учению Евангелия, осудить эту агрессию и призвать свои правительства заняться защитой международного мира".

"Эта жестокая агрессия разрушает шансы на мирное политическое решение и ведет к эскалации насилия и дальнейшим осложнениям. Эта несправедливая агрессия поощряет террористические организации и дает им импульс для продолжения их варварских действий. Мы призываем Совет Безопасности Организации Объединенных Наций сыграть свою роль в обеспечении мира вместо того, чтобы способствовать эскалации войн", — заявляют христианские лидеры Сирии.

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Мусульмане РФ "глубоко возмущены" агрессией США и союзников против Сирии
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил удары с папой Римским, после чего в разговоре с журналистами отметил, что "христиане не могут оставаться в стороне от всего, что происходит в Сирии", "нужно сделать все, чтобы остановить кровопролитие".

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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