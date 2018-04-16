Глава Алтая объявил день Радоницы в республике выходным

БАРНАУЛ, 16 апр — РИА Новости. Глава Республики Алтай Александр Бердников объявил Родительский день в регионе выходным, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Необходимо обеспечить максимально удобные условия для граждан, которые в этот день отправятся на кладбище, чтобы помянуть своих родных и близких", — цитирует пресс-служба слова Бердникова.

Правительство отмечает, что органам местного самоуправления региона и руководителям рекомендуется принять меры по предоставлению работникам выходного дня в строгом соответствии с трудовым законодательством.

Кроме того, МВД и МЧС региона поручено обеспечить соблюдение правопорядка и личной безопасности граждан при проведении мероприятий, связанных с массовым посещением мест погребения.

Родительский день или Радоницу православные христиане отмечают во вторник второй недели после Пасхи. Это день особого поминовения усопших, первого после праздника Пасхи. Согласно историческим свидетельствам, этот праздник отмечали на христианских кладбищах уже в древности. В этот день прихожане вначале отправляются на богослужения, а затем едут на кладбища поминать усопших родственников и близких, на могилы приносят крашеные яйца, выпечку, куличи.