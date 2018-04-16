Мусульмане РФ "глубоко возмущены" агрессией США и союзников против Сирии

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) выступило с резким осуждением бомбардировок США Сирии и призвало Лигу арабских государств сделать все возможное для мирного решения сирийской проблемы и сохранения единства этой страны, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении одной из крупнейших исламских организаций России.

"Президиум ЦДУМ России выражает гневное осуждение ракетно-бомбовых ударов США, Англии и Франции против многострадальной Сирийской Арабской Республики. Эскалация ситуации вокруг Сирии, предлогом к которой стал мнимый инцидент с применением отравляющих веществ, подрывает всю систему существующих международных отношений", — говорится в заявлении организации.

В нем отмечается, что мусульмане России решительно осуждают нападение на суверенное государство, которое находится на переднем крае борьбы с международным терроризмом. Не имеющие законной основы силовые действия США и их союзников, отмечается в обращении, "по сути, потакают террористам, уже семь лет терзающим сирийский народ, ввергнув его в пучину гражданской войны и гуманитарной катастрофы".

"Глубокое возмущение вызывает и то, что этот акт грубой и циничной агрессии совершен без санкции Совета Безопасности ООН, в нарушение устава ООН, всех норм и принципов международного права", — заявили в ЦДУМ.

В мусульманской организации призвали все мировое сообщество решительно осудить силовую акцию США и их союзников. "Мы призываем Лигу арабских стран внести достойный вклад в мирное решение сирийской проблемы, сохранение единства Сирии и восстановление этой многострадальной страны", — добавили в ЦДУМ.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, при том что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.