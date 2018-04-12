Папа Франциск вызвал в Ватикан епископов из Чили из-за скандала о педофилии

ВАТИКАН, 12 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск принял решение вызвать в Ватикан всех епископов Чили, чтобы откровенно обсудить с ними результаты специального расследования, проведенного по его указанию в связи с громким скандалом вокруг чилийских священнослужителей, обвиненных в педофилии.

Об этом говорится в папском послании епископам Чили, текст которого в среду вечером обнародовала служба печати Святого престола.

В письме, которое датировано 8 апреля, Франциск выразил благодарность двум своим специальным представителям – архиепископу Мальты Чарльзу Шиклуне и сотруднику ватиканской Конгрегации доктрины веры Жорди Бертомеу Фарносу, которым понтифик в январе поручил разобраться во всех обстоятельствах дела, связанного с обвинениями чилийских священнослужителей в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. В рамках этого расследования, которое сам Франциск назвал "специальной миссией", доверенные прелаты собрали объемное досье, включающее в себя 2300 страниц, а также опросили в Нью-Йорке и Сантьяго 64 свидетелей по делу о педофилии.

Папа Римский признал, что, внимательно изучив результаты этого расследования, которые ясно свидетельствуют о многочисленных случаях насилия и сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних, понтифик испытал "боль и стыд". Он с горечью подчеркнул, что многие юные жизни были буквально сломаны представителями чилийского духовенства.

В этой связи понтифик признал и собственные "серьезные ошибки в оценке и восприятии ситуации, прежде всего, из-за отсутствия достоверной и взвешенной информации" по данному делу. "Я приношу извинения всем тем, кого обидел, и надеюсь сделать это лично в течение ближайших недель в ходе встреч, которые я будут иметь с представителями опрошенных лиц", — подчеркнул Франциск.

Таким образом, папа Римский намерен провести в Ватикане как встречу с членами Епископской конференции Чили, так и беседы с лицами, ставшими жертвами сексуального насилия со стороны чилийских священнослужителей, и их представителями.

Как стало известно РИА Новости из источников, близких к Святому престолу, предположительно эти встречи пройдут в Ватикане во второй половине мая. Следует ожидать, что они могут завершиться серьезными выводами, в том числе, и в кадровой сфере. Во всяком случае, в своем послании Франциск предложил всей церкви Чили находиться "в состоянии молитвы", а ее епископам сделать все возможное, чтобы "насколько это возможно исправить скандальную ситуацию и восстановить справедливость".

В январе в ходе апостольского визита в Чили папа Франциск стал объектом жесткой критики из-за громкого скандала вокруг почти 80 чилийских священнослужителей, обвиненных в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. В частности, во время этой поездки понтифик заступился за епископа чилийского города Осорно Хуана Барроса, который, по мнению общественности, долгое время защищал и укрывал влиятельного местного священника Фернандо Карадиму, признанного виновным в педофилии. Тогда Франциск назвал обвинения в адрес Барроса "клеветой" и призвал предоставить ему доказательства нечистоплотности епископа. Судя по всему, теперь папа Римский располагает такими доказательствами, а также компрометирующими материалами в отношении некоторых других чилийских епископов.